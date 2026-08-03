Flugverbindung Graz-Wien der AUA wird im Herbst gestrichen

Das Aus der AUA-Flugverbindung von Wien nach Graz kommt früher als befürchtet.

Der Flughafen Graz wird das Aus der Verbindung nach Wien verkraften müssen

Mit Flugnummer OS 117 hebt am Montag um 15.35 Uhr die Maschine von Graz nach Wien ab. Es ist eine typische Inlandsverbindung der Austrian Airlines, doch mit Ablaufdatum. Im Rahmen der AUA-Pressekonferenz am Dienstag zur Halbjahresbilanz dürfte die Einstellung der Flugverbindung angekündigt werden. Darüber wurden Eigentümervertreter und Politik am Montag vorab informiert.

Am Flughafen Graz und anderen Bundesländerflughäfen ist der Inlandsflugverkehr von den Passagierzahlen her rückläufig. Auf den Regionalstrecken innerhalb Österreichs erziele die AUA zweistellige Millionenverluste, skizzierte AUA-Chefin Anette Mann bei einer Bilanzpräsentation im März. 2030, wenn der Semmering-Basistunnel eine schnellere Zugverbindung zulässt, werde der Flug von Wien nach Graz eingestellt, so Mann damals.

Weil sich die Passagierzahlen nicht verbessern, die Kosten aber gestiegen sind, kommt das Aus des Anschlusses nun schon früher. Da der Flughafen einer der gewinnbringenden Sparten der städtischen Holding Graz ist, herrscht dort bzw. im Grazer Rathaus helle Aufregung. „Die AUA wird morgen Anpassungen im Winterflugplan Graz-Wien kommunizieren. Details geben wir morgen bekannt“, teilte man am Airport auf Anfrage der Kleinen Zeitung mit.

Das sagt die AUA dazu

Ähnlich erklärt die Austrian Airlines der Kleinen Zeitung: „Wir können bestätigen, dass es im Winterflugplan 2026/27 zu Anpassungen kommt. Davon betroffen ist unter anderem auch die Austrian Airlines Verbindung zwischen Wien und Graz.“ Man bittet um Verständnis, „dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details nennen können.“

Was die Passagiere betrifft – 2025 wurden 831.095 Passagierinnen und Passagiere in Graz gezählt – sollen als Ausgleich größere Maschinen von Graz nach Zürich und Frankfurt abheben.

Für den Graz Airport ist das dennoch ein herber Rückschlag. Aus steirischer Sicht – für Geschäftsreisende ebenso wie für Urlaubsreisende – ist Wien ein wichtiges Drehkreuz für den Weiterflug. Die Flugverbindung Graz-Wien, sie wurde erstmals vor über 100 Jahren geflogen, wird als wichtiger Standortfaktor gesehen.

Und es ist die zweite Hiobsbotschaft für Graz in kurzer Zeit. Erst im Juni hatte Eurowings bekannt gegeben, ihre Basis in der Steiermark zu schließen. Eurowings wird den Grazer Flughafen aber weiter anfliegen.