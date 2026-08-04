Auch am Abend und in der Nacht bleiben die Temperaturen meist hoch. Für den Körper ist das gefährlich.

Nicht einmal die Nacht bringt Abkühlung. In der Steiermark sind Tropennächte längst ein Thema. Die derzeitige Hitzewelle zeigt: Auch wenn die Sonne weg ist, bleiben die Temperaturen hoch.

Die Definition ist klar: Sinken die Temperaturen im Verlauf einer Nacht nicht unter 20 Grad, wird von einer Tropennacht gesprochen. Besonders in Städten werden diese mittlerweile häufiger. „Der Asphalt und die Bebauung sorgen nun mal dafür, dass es in den Nachtstunden nicht mehr so stark abkühlt“, erklärt Peter Wölfingseder von Ubimet.

Neun Tropennächte in Graz

In der Steiermark ist es daher wenig überraschend, dass im Verlauf des Jahres neun Tropennächte in Graz-Straßgang gemessen wurden, sechs bei der Messstation an der Universität. Der Rekordwert von elf gemessenen Tropennächten bei der Uni Graz aus dem Jahr 2024 dürfte zwar nicht fallen, auch in Straßgang wurden damals 15 gemessen. „Das wird sich voraussichtlich nicht ausgehen, aber schon die kommenden Tage dürfen die eine oder andere Tropennacht noch bringen“, sagt Wölfingseder.

Doch: Nicht nur in Graz sinken die Temperaturen langsam. Auch in Bad Radkersburg wurden bereits neun Tropennächte gemessen, in Deutschlandsberg drei und auf der Laßnitzhöhe 14. „Letzteres hat natürlich mit der Lage zu tun, je höher, desto wärmer“, sagt Wölfingseder.

Schlaf wird zunehmend schwierig

Für die Menschen ist das alles andere als gut. An einen tiefen und wohltuenden Schlaf lässt sich bei diesen Temperaturen gar nicht denken. Denn die ideale Raumtemperatur fürs Schlafen beträgt 18 bis 20 Grad. Es gibt aber auch ein paar Tricks, die helfen.

© Ubimet Peter Wöflingseder von Ubimet | Peter Wöflingseder von Ubimet

„Am allerwichtigsten ist, dass wir alle Faktoren, die Hitze verursachen, aus dem Wohnbereich verbannen“, erklärte Dietmar Schafelner, Facharzt für Neurologie der Kleinen Zeitung in der Vergangenheit. Er rät vor allem dazu, dass man in der Früh die Räumlichkeiten ausgiebig lüftet und diese dann hermetisch verriegelt: „Wenn man früh morgens und spät abends lüftet und dazwischen die Rollläden oder Jalousien runterlässt, dann bleiben die Sonnenstrahlen draußen“, sagt Schafelner.

Klimaanlagen und Ventilatoren sollten über Nacht jedoch nicht laufen. Diese trocknen die Luft aus, was wiederum die Infektionsmöglichkeit erhöht. „Wenn Sie kurz vor dem Schlafengehen noch via Klimaanlage den Raum runterkühlen, ist das möglich“, sagt Schafelner.