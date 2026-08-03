Die Landesregierung pocht nach SPÖ-Anfrage auf die Erfolge der 58-köpfigen Delegationsreise nach Fernost.

Es war eine große, 58-köpfige Delegation: Vertreter von Auto-Cluster, Green-Tech-Cluster, Silicon-Alps-Cluster, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, TU und Uni Graz sowie Unternehmer, Politik und Journalisten von Kleine Zeitung, Steirer-Krone und ORF Steiermark sind im April in den Fieger nach Shanghai eingestiegen. Dass Journalisten zur Berichterstattung über solche Wirtschaftsdelegationen mit Unterstützung des Landes mit dabei sind, ist üblich. Die Kleine Zeitung macht dies bei Artikeln per Transparenzhinweis erkennbar, die redaktionelle Unabhängigkeit bleibt gewahrt.

Land zahlte Reisekosten von rund 138.400 Euro

18 Köpfe zählte die politische Delegation mit Landeshauptmann Mario Kunasek, Verkehrslandesrätin Claudia Holzer, Landtagspräsident Gerald Deutschmann (alle FPÖ) sowie Vize-LH Manuela Khom und Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (beide ÖVP) samt Entourage. Deren Reisekosten sowie jene für vier Medienvertreter hat das Land Steiermark getragen. Unterm Strich waren es 138.393,60 Euro. Das ergab die Beantwortung einer Anfrage durch die SPÖ an Kunasek & Co. Die Landesroten von SPÖ-Chef Max Lercher und Klubchef Hannes Schwarz stellten 44 kritische Fragen, um die Reise auf Sinn und Unsinn, Strategie und Erfolge abzuklopfen.

© APA / Erwin Scheriau SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz (links) und SPÖ-Vorsitzender Max Lercher interessierten sich für die Kosten der China-Reise der steirischen Landesregierung

Aufträge, Anbahnungen, Gegenbesuche

Landeshauptmann Kunasek pocht in der Beantwortung auf die Erfolge. China sei viertwichtigster Wirtschaftspartner der Steiermark, man habe vier bestehende Partnerschaftsregionen besucht und die Kooperation mit einer weiteren Provinz, Guangdong, fixiert. Im Zuge der Reise hat Xpeng bekannt gegeben, ein weiteres E-Auto-Modell bei Magna endfertigen zu lassen. Es habe Aufträge oder Auftragsanbahnungen gegeben. Im Herbst sind Besuche von Vertretern des High-Tech-Konzerns Huawei und des Flugzeugkonzerns Comac in der Steiermark geplant.

Steiermark exportierte Waren um 1,43 Milliarden nach China

Die SPÖ fragte auch, wie so eine kostenintensive Auslandsreise zu rechtfertigen sei, während steirische Betriebe unter internationalem Wettbewerbsdruck stünden und das Land sparen müsse? Kunasek sieht die Kosten gemessen an dem Erfolg und den Ergebnissen der Reise als angemessen an. Die Polit-Delegation sei Türöffner für steirische Unternehmer zu einem wichtigen Markt gewesen: 2024 sind Waren im Wert von 1,43 Milliarden Euro aus der Steiermark nach China exportiert worden. In die Gegenrichtung waren es Güter um 1,61 Milliarden.