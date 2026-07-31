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Villacher Kirchtagsgelände wird evakuiert

Eine Gewitterzelle mit starkem Wind steuert auf Villach zu. Das Kirchtagsgelände wird geräumt, alle Zelte werden geschlossen.

Alle Zelte müssen geräumt werden
© KLZ/Alexandra Pöcher
Alle Zelte müssen geräumt werden
Autorenbild Alexandra PöcherJulia Wiesflecker
Von   und 
VillachVillacher Kirchtag

Aufgrund einer Gewitterzelle, die mit heftigem Wind auf die Stadt Villach zusteuert, wurde Freitagnachmittag um 15.30 Uhr das Gelände des Villacher Kirchtags geräumt. Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucherinnen und -Besucher.

Live-Ticker

Die Dekoration wackelt gefährlich. Besucherinnen und Besucher suchen Schutz in Geschäften und Eingangsbereichen.

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© KLZ / Georg Lux

Die neue Sicherheits-Einsatzzentrale des Villacher Kirchtags wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik informiert, dass in der kommenden Stunde mit Gewitter und starken Sturmböen in Villach zu rechnen ist.