Eine Gewitterzelle mit starkem Wind steuert auf Villach zu. Das Kirchtagsgelände wird geräumt, alle Zelte werden geschlossen.

Aufgrund einer Gewitterzelle, die mit heftigem Wind auf die Stadt Villach zusteuert, wurde Freitagnachmittag um 15.30 Uhr das Gelände des Villacher Kirchtags geräumt. Zu groß ist die potenzielle Gefahr für die Sicherheit der Kirchtags-Besucherinnen und -Besucher.

Die Dekoration wackelt gefährlich. Besucherinnen und Besucher suchen Schutz in Geschäften und Eingangsbereichen.

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Die neue Sicherheits-Einsatzzentrale des Villacher Kirchtags wurde von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik informiert, dass in der kommenden Stunde mit Gewitter und starken Sturmböen in Villach zu rechnen ist.