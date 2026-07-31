Der Mann soll den 30-Jährigen nicht nur mit der Schusswaffe, sondern auch mit den Worten „Juden verschwindet“ bedroht haben. Er wurde verhaftet.

Zu einem Zwischenfall mit antisemitischem Hintergrund ist es am Donnerstagabend in einem Hotel in Schladming gekommen. Gegen 21.40 Uhr wurde die Polizei gerufen, soll doch ein im Hotel wohnhafter 70-Jähriger einen 30-jährigen US-Amerikaner mit einer Schusswaffe bedroht haben. Laut Polizeiaussendung dürfte er dem Touristen dazu eine passende Patrone gezeigt und ihm die Worte „Juden verschwindet“ an den Kopf geworfen haben.

In einer Vorsichtsmaßnahme holte die Polizei die Hotelgäste vor dem Gebäude sowie im Erdgeschoss aus dem Gefahrenbereich. Kurz darauf entdeckten die Beamten den 70-Jährigen auf einem Balkon des Gebäudes. Seine Lebensgefährtin öffnete den Polizisten die Wohnungstür. Dort fanden sie den vom Opfer beschriebenen Revolver versteckt.

Mann wurde verhaftet

Der Mann wurde daraufhin verhaftet, nun entscheidet die Staatsanwaltschaft Leoben über das weitere Vorgehen. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat laut Aussendung die Ermittlungen übernommen. Sie überprüfen, ob dem Mann noch weitere Vergehen in dieser Richtung vorzuwerfen sind.

Ob der Bedrohte selbst Jude war, dazu gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft. In Schladming sind allgemein seit einigen Jahren vermehrt Gäste mit jüdisch-orthodoxen Glaubensbekenntnissen zu Gast (wir berichteten).