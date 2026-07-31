50 Gramm Zucker sollten Erwachsene jeden Tag maximal zu sich nehmen. Doch in Österreich essen wir täglich fast doppelt so viel. Die Folge: Wir haben unser Zuckerkontingent schon Anfang August erschöpft.

Statistisch gesehen haben Frau und Herr Österreicher am 3. August die empfohlene Menge an Zucker für das gesamte Jahr schon aufgegessen. Das teilte Foodwatch in einer Aussendung am Freitag mit. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollen höchstens zehn Prozent der täglichen Energiezufuhr aus freiem Zucker kommen, für Erwachsene sind das maximal 50 Gramm. Stattdessen nehmen hierzulande Erwachsene pro Tag knapp 92 Gramm zu sich.

Zucker ist per se nicht schädlich. Im Gegenteil, er ist lebensnotwendig – vor allem für die Funktion unseres Gehirns und anderer Organe ist Zucker in Form von Glukose (Traubenzucker) essenziell. Zum Problem wird Zucker dann, wenn zu viel davon dem Körper zugeführt wird. Ernährungsexpertin Angelika Kirchmaier sagte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass man sich eher an 25 Gramm pro Tag orientieren sollte: „Das sind ungefähr zwei gestrichene Esslöffel“. Wobei man auf die empfohlene Menge recht rasch kommen kann, in einem Glas Limonade (250 ml) können laut Ages bis zu 32 Gramm Zucker enthalten sein. Und auch in pikanten bzw. hochverarbeiteten Lebensmitteln versteckt sich Zucker, etwa in Fertigsaucen oder auch Ketchup.

Die Folge ist: Wir nehmen meist zu viel Zucker zu uns, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Denn Zucker, der nicht in Energie umgewandelt wird, wird letztendlich als Fett gespeichert. Und das wiederum kann zu Übergewicht führen. Dieses erhöht das Risiko für eine Vielzahl von Erkrankungen, etwa Diabetes Typ 2, das metabolische Syndrom oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Forderung nach Zuckersteuer

Laut Foodwatch ist bereits jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen im Volksschulalter von Übergewicht oder Adipositas betroffen, rund 70 Prozent davon bleiben es auch im Erwachsenenalter. Dennoch belegt Österreich beim Zuckerkonsum über Softdrinks laut aktuellen Euromonitor-Daten den zweiten Platz unter den zehn bevölkerungsreichsten westeuropäischen Ländern – nur knapp hinter Deutschland. Schon 500 Milliliter Cola decken mit rund 53 Gramm Zucker die täglich empfohlene Höchstmenge der WHO. Auch aus diesem Grund fordert Foodwatch die Einführung einer Steuer auf gesüßte Getränke.

Mehr als 100 Länder weltweit, darunter zwölf EU-Mitgliedstaaten, haben bereits eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Zuletzt hat auch Deutschland eine Zuckerabgabe auf süße Getränke beschlossen, die ab 2028 gelten soll. In Großbritannien sank der Zuckergehalt in Softdrinks nach Einführung der Steuer deutlich, weil Hersteller ihre Rezepturen anpassten. Auch eine Studie im Auftrag des österreichischen Gesundheitsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass eine solche Steuer für Österreich sinnvoll wäre und positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben würde.

Doch, jede und jeder kann auch selbst gegensteuern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, dem süßen Verlangen entgegenzuwirken. Ist das Dessert nach dem Essen eine Gewohnheit, kann es helfen, neue Routinen einzuführen – zum Beispiel einen Espresso als Abschluss zu trinken. Dieser hilft, Süßhunger zu vermeiden. Ähnliches gilt für Bitterschokolade mit einem hohen Kakaoanteil (ab 80 Prozent). Und statt zum kühlen Softdrink kann man auf stark verdünnte Fruchtsäfte zurückgreifen. Und: Obst enthält zwar auch Zucker, aber auch Ballaststoffe, die den Blutzucker langsamer ansteigen lassen.