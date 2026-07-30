In Voitsberg wurde neues Brückentragwerk über die Kainach installiert

In der Hans-Klöpfer-Allee wurde ein neues Brückentragwerk installiert. Sobald alle Arbeiten abgeschlossen sind, kann die Kainach wieder sicher überquert werden.

Im Zuge der Erneuerung der Brücke in der Hans-Klöpfer-Allee in Voitsberg wurde ein wichtiger Bauabschnitt umgesetzt. Ein neues Brückentragewerk über die Kainach wurde in dieser Woche planmäßig eingehoben und montiert. Das rund 26 Meter lange Fertigteil bringt knapp 53 Tonnen auf die Waage und wurde mithilfe eines Spezialkrans an seine endgültige Position gehoben.

Gefertigt wurde das Brückentragwerk von der Firma Wilbeton aus Kirchbach in der Steiermark, die Montage vor Ort übernahm die Pongratz Bau GmbH aus Graz. Die technische Begleitung und Bauaufsicht lag bei der Acham Ziviltechnikerbüro GmbH aus Voitsberg.

1 / 9 Klicken Sie sich durch die Fotos der Brückentragwerk-Installation. © J. Reicher | Stadtgemeinde Voitsberg

Projekt für die sichere Querung der Kainach

„Mit dem Einbau des neuen Brückentragwerks ist ein wesentlicher Schritt zur Wiederherstellung einer sicheren Querung der Kainach gelungen. Wir danken allen beteiligten Unternehmen und Mitarbeitern für die professionelle Zusammenarbeit“, sagt Bürgermeister Bernd Osprian.

Bis die Brücke wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden kann, sind noch weitere Arbeiten erforderlich. Ein konkreter Termin für die Wiedereröffnung steht derzeit noch nicht fest.