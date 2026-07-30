Künstler und Musiker machen sich für den Erhalt der Michaelikirche stark

Zahlreiche bildende Künstler und Musiker aus dem Bezirk Voitsberg engagieren sich für die Michaelikirche. Bei Benefizaktionen wird Geld für die Sanierung gesammelt.

Die Michaelikirche prägt das Stadtbild von Voitsberg wie kaum ein anderes Bauwerk. Da der Zahn der Zeit an der um 1220 errichteten Kirche nagt – an manchen Stellen bröckelt das Mauerwerk und Steinplatten lösen sich –, wurde mit der dringend notwendigen Sanierung begonnen. „Für die Pfarre ist das ein finanzieller Kraftakt. Wir haben uns deshalb überlegt, wie wir den Erhalt dieses Kulturguts im Herzen der Stadt unterstützen können“, erklärt Bürgermeister Bernd Osprian. Zu diesem Zweck wurden nun zwei Benefizaktionen ins Leben gerufen, für die sich über 30 bildende Künstlerinnen und Künstler sowie zahlreiche Musikerinnen und Musiker in den Dienst der Sache stellen.

Insgesamt wurden 37 Werke namhafter Künstler aus der Weststeiermark für eine Benefizausstellung zur Verfügung gestellt. Diese werden vom 27. September bis zum 4. Oktober anlässlich der Michaelswoche in der Michaelikirche ausgestellt. Am Mittwoch, dem 23. September, findet ab 19 Uhr eine Vernissage statt, bei der die Künstler ihre Werke präsentieren werden.

Kunstwerke werden versteigert

Am 9. Oktober werden die Kunstwerke über die Versteigerungsplattform der ÖVG angeboten. Der Erlös kommt den Renovierungsarbeiten zugute. „Seit einigen Jahren führen wir erfolgreich Kunstauktionen durch und freuen uns, dass wir unsere Plattform für einen karitativen Zweck zur Verfügung stellen können“, sagen Claus Deutsch und Rupert Oswald, die beiden Geschäftsführer der ÖVG Versteigerungs GmbH.

Die mitwirkenden Künstler

Großes Benefizkonzert

Damit nicht genug: Zahlreiche Musikerinnen und Musiker werden bei einem Benefizkonzert mitwirken. Am 23. Oktober treten um 19 Uhr in der Josefskirche auf: Natalie Holzner, Thomas Glan, ein Ensemble des Kammerorchesters Lipizzanerheimat, Manouka, Günter Bachatz, die Singgemeinschaft Voitsberg, die Irrwurzler, Peter Erregger & Freunde, das Schneiderwirt-Trio, die Musikschule Voitsberg, Organist Martin Berger sowie Meixner & Friends. Der Historiker Ernst Lasnik wird über die Geschichte der Michaelikirche sprechen. Durch den Abend führt Karl Lenz. Um freiwillige Spenden wird gebeten.

1 / 2 An manchen Stellen der Michaelikirche bröckelt das Mauerwerk und Steinplatten lösen sich © KLZ / Robert Preis

„Wir freuen uns sehr, dass so viele unserem Aufruf gefolgt sind und sich für die Michaelikirche einsetzen“, sagt Evelyne Oswald vom Stadtmarketing. Auch Sieglinde Uhl von der Pfarre ist dankbar für den großen Einsatz: „Wir können jede Hilfe gebrauchen und sind für jede Spende dankbar“. Im Juni wurde mit der Sanierung der Westfassade beim Haupteingang begonnen. „Weil der finanzielle Aufwand so groß ist, haben wir uns für eine Teilsanierung entschlossen“, so Uhl. In einem nächsten Schritt werden die Innenfenster, der Turm sowie die Portale der Kirche renoviert.

Begegnungsort für alle Menschen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 120.000 Euro, die Fertigstellung soll bis spätestens Anfang Oktober erfolgen. Geplant ist, die Kirche künftig nicht nur von Gläubigen, sondern auch als Begegnungsort für alle Menschen zu nutzen, beispielsweise als Veranstaltungsort für Konzerte und Lesungen.