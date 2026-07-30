Herr Peinsold, welche Erfahrungen bringen Sie in Ihre neue Funktion mit?

Bevor ich nach Voitsberg gekommen bin, war ich im Stadtpolizeikommando Graz tätig. In der Landeshauptstadt habe ich alle Großeinsätze bei Fußballspielen, Demonstrationen und Veranstaltungen geleitet. Das mache ich als stellvertretender Leiter der Einsatzeinheit weiterhin mit großer Leidenschaft. Außerdem bin ich einer von derzeit zehn Sprengstoffsachkundigen in der Steiermark und fungiere als Bindeglied zwischen den Beamten des BMI und den Spezialkräften des Bundesheers.