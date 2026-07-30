Neuer Bezirkspolizeikommandant: „Ich sehe mich als Diener der Bevölkerung“
Martin Peinsold hat die Funktion des Bezirkspolizeikommandanten von Voitsberg übernommen. Er ist Experte für Großeinsätze und will den Kriminaldienst im Bezirk weiterentwickeln.
Bereits seit Jänner 2025 leitete Oberstleutnant Martin Peinsold (43) das Bezirkspolizeikommando Voitsberg interimistisch. Kürzlich trat der Weststeirer offiziell die Nachfolge von Walter Andrä als Bezirkspolizeikommandant an. Im Interview mit der Kleinen Zeitung sprach er über seine Erfahrungen, Ziele und Herausforderungen im Bezirk.
Herr Peinsold, welche Erfahrungen bringen Sie in Ihre neue Funktion mit?
Bevor ich nach Voitsberg gekommen bin, war ich im Stadtpolizeikommando Graz tätig. In der Landeshauptstadt habe ich alle Großeinsätze bei Fußballspielen, Demonstrationen und Veranstaltungen geleitet. Das mache ich als stellvertretender Leiter der Einsatzeinheit weiterhin mit großer Leidenschaft. Außerdem bin ich einer von derzeit zehn Sprengstoffsachkundigen in der Steiermark und fungiere als Bindeglied zwischen den Beamten des BMI und den Spezialkräften des Bundesheers.
Was unterscheidet die Polizeiarbeit im urbanen und im ländlichen Raum?
In der Stadt können sich Polizistinnen und Polizisten leichter spezialisieren. Auf dem Land sind sie hingegen meist für alles zuständig. Der Kontakt zur Bevölkerung ist im ländlichen Raum viel wichtiger und wird mehr gelebt. Wir erhalten nach wie vor viele Hinweise aus der Bevölkerung und eine gute Vernetzung kann dazu beitragen, Delikte aufzuklären.
Welche Aufgaben übernehmen Sie als Bezirkspolizeikommandant?
Ich bin jetzt mehr Manager als Ermittler. Für die rund 80 Kolleginnen und Kollegen in den fünf Polizeiinspektionen des Bezirks bin ich Befehlsgeber, aber auch Serviceleister in jeglicher Hinsicht und rund um die Uhr erreichbar. Bemerkenswert ist, wie sehr wir uns in den letzten Jahren verjüngt haben. Auch der Frauenanteil ist sehr hoch. Außerdem kümmere ich mich um die Planung, Durchführung und Evaluierung von verkehrs- und sicherheitspolizeilichen Einsätzen sowie von Einsätzen bei Großereignissen wie den Veranstaltungen des Marderjagdvereins oder den Spielen des ASK Voitsberg.
Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?
Ich sehe mich als Diener der Bevölkerung und möchte ihr entsprechende Sicherheit bieten. Unser Ziel ist es, möglichst schnell und effizient zu arbeiten. Das gelingt durch die kontinuierliche Stärkung der Handlungssicherheit. Wir wollen die Kriminaldienstgruppen im Bezirk weiterentwickeln und sie für Ermittlungstätigkeiten freispielen. Wenn wir gebraucht werden, wollen wir gezielt dafür sorgen, dass Opfer zu ihrem Recht, ihrem Geld oder einem Schadenersatz kommen.
Mit welchen Formen von Kriminalität ist die Polizei im Bezirk besonders häufig konfrontiert?
Delikte wie Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung oder Gewalt in der Familie gehören bei uns wie in allen Bezirken zum normalen Tagesgeschäft. Wir haben auch eine eigene Suchtmittel-Ermittlungsgruppe, die große Erfolge vorweisen kann. Herausfordernd ist die Internetkriminalität, die in den letzten Jahren extrem zugenommen hat. Wir sind gerade dabei, in diesem Bereich spezielle Ausbildungen aufzubauen.
Zur Person
In den Anfängen Ihrer Karriere haben Sie zwei Menschenleben gerettet – jene zweier junger Männer, die in strömende Gewässer geraten waren. Sind Courage und Einsatzbereitschaft bis heute Eigenschaften, die Sie auszeichnen?
Ja, ich gebe immer mehr, als von mir gefordert wird und bin dafür bekannt, dass ich mir selbst und meinem Team einiges abverlange. 2007 wurde mir die Goldene Medaille am Roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich verliehen. Diese Auszeichnung erhält man nur für eine lebensrettende Tat unter Einsatz des eigenen Lebens. Das war eine schöne Wertschätzung.
Welche ersten Eindrücke haben Sie vom Bezirk Voitsberg gewonnen?
Ich wohne in St. Stefan ob Stainz und war privat schon immer häufig in Voitsberg unterwegs. Hier lebt ein Teil meines Freundeskreises und es gibt ideale Ausflugsziele. Die Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen und der Bezirkshauptmannschaft ist sensationell. So freundschaftlich und gleichzeitig professionell habe ich das noch nirgends erlebt. Ich fühle mich sehr wohl und freue mich, hier zu sein.