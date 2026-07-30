Am Längsee kommt es am Wochenende zu einem besonderen Event: Im Rahmen eines Charity-Golfturnieres wird Geld für ein schwerkrankes Mädchen gesammelt.

Ein besonderes Sportevent für den guten Zweck geht am Samstag, dem 1. August, im Jacques Lemans Golfclub St. Veit-Längsee über die Bühne. Drei junge Männer haben sich zusammengetan und ein Charity-Golfturnier ins Leben gerufen. Jakob Reif, Kevin Joham und Daniel Billy Kreuzer vom Verein „Planetwise Partners hilft“ freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

„Der Sinn dahinter ist, Menschen in der Region zu unterstützen, die Hilfe brauchen. Daher haben wir uns für diese Form der Hilfe entschieden.“ Der Erlös der Veranstaltung kommt einem schwerkranken siebenjährigen Mädchen aus dem Bezirk St. Veit zugute.

40 Teams dabei

Der Tag beginnt bereits um acht Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück in der „Genussschmiede Taupe im Greens“. Um zehn Uhr startet das Turnier, das in etwa fünf Stunden dauern wird. „Es werden 18 Löcher im Modus eines ‚Zweier-Texas-Scramble‘ gespielt“, erklärt Reif, der gemeinsam mit seinen Kollegen künftig weitere derartige Events auf die Beine stellen möchte: „Das ist unser Ziel.“ „Zweier Texas Scramble“ bedeutet übrigens, dass ein Team bestehend aus zwei Spielern gemeinsam einen Ball über den Platz bringt.

Mit den bisherigen Anmeldungen für das Turnier sei man hochzufrieden. „Aktuell sind es um die 80 Personen, die sich angekündigt haben“, freut sich Reif. Es werden also in etwa 40 Teams am Start sein. Interessierte können sich noch bis Freitag, 31. Juli, um 12 Uhr unter 04213 41 41 30 anmelden. Mitglieder des Golfclubs zahlen 40 Euro, Gäste 95 Euro. Neben dem Turnier selbst gibt es noch weitere Highlights. „Wir haben ein Schätzspiel vorbereitet, bei dem es schöne Preise zu gewinnen gibt. Dazu gibt es unter anderem eine Putting Challenge.“