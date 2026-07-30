Deutschlandsberg: Schwere Mängel – neun Fahrzeuge sofort gestoppt

Bei einer Schwerpunktaktion wurden 72 Anzeigen erstattet. Mehrere Mopeds und ein Lkw wiesen derart schwere Mängel auf, dass die Kennzeichen abgenommen wurden.

Bei der Schwerpunktkontrolle im Bezirk Deutschlandsberg nahm die Polizei neun Fahrzeugen wegen schwerer technischer Mängel die Kennzeichen ab

Neun Fahrzeuge mit schwerwiegenden technischen Mängeln, Verstöße bei Tiertransporten und zahlreiche Übertretungen im gewerblichen Güterverkehr: Bei einer ganztägigen Schwerpunktkontrolle hatte die Polizei am Mittwoch im Bezirk Deutschlandsberg einiges zu beanstanden.

Beamte der Polizeiinspektion Deutschlandsberg kontrollierten im gesamten Bezirk den Schwerverkehr und überprüften zudem Pkw und Motorfahrräder. Im Mittelpunkt standen der technische Zustand der Fahrzeuge und die Verkehrssicherheit.

72 Anzeigen erstattet

Insgesamt erstatteten die Polizisten 72 verkehrsrechtliche Anzeigen. Diese betrafen vor allem technische Mängel, Übertretungen nach dem Tiertransportgesetz sowie Verstöße gegen die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten.

Besonders gravierende Mängel stellten die Beamten bei acht Motorfahrrädern und einem Lastkraftwagen fest. Wegen Gefahr im Verzug wurden die Kennzeichentafeln noch an Ort und Stelle abgenommen. Die Fahrzeuge dürfen erst wieder auf die Straße, wenn die Mängel behoben und sie neuerlich überprüft beziehungsweise behördlich freigegeben wurden.

Mehr Verletzte und Verkehrstote

Die Zahlen der Statistik Austria zeigen für 2026 einen deutlichen Anstieg bei Verkehrsunfällen und Verkehrstoten: Im ersten Quartal 2026 wurden in der Steiermark 1138 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1087. Die Zahl der Verkehrstoten stieg von neun auf 15. Die Polizei kündigte daher weitere gezielte Kontrollen und Präventionsmaßnahmen an.