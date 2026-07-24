Mopedlenkerin bei Unfall in Deutschlandsberg verletzt

Am Donnerstag kam es in Deutschlandsberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Die Feuerwehr, Polizei und das Rote Kreuz waren im Einsatz.

Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins Spital gebracht

Die Sirenen heulten Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Deutschlandsberg. Aus noch unbekannten Gründen kam es in einem Siedlungsgebiet zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped.

Durch die Kollision wurde die Mopedlenkerin verletzt. Die Feuerwehr Deutschlandsberg rückte mit sechs Personen aus. Beim Eintreffen wurde die Verletzte bereits von Sanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend ins Spital gebracht. Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, bargen die Feuerwehrkräfte das beschädigte Moped, banden ausgelaufenes Benzin und säuberten die Fahrbahn. Nach weniger als zwei Stunden war der Einsatz beendet.