Was hilft, wenn die Haare weniger werden

Mit dem Alter wird die Haarpracht auf so manchem Kopf schütterer. Koffeinhaltige Shampoos sollen dem Haarausfall entgegenwirken. Aber wirken sie auch?

Jede oder jeder, die oder der schon einmal ein nachmittägliches Tief in der Arbeit durchgemacht hat, weiß, wie effektiv Kaffee dabei helfen kann, die Lebensgeister wieder zu erwecken. Dieses Prinzip der Anregung durch Koffein wird seit Jahren in Bezug auf Haarausfall vermarktet. Oder anders gesagt: Koffein soll verkümmerte Haarwurzeln wieder erwecken. Der Ansatz sei nicht aus der Luft gegriffen, erklärt Daisy Kopera (MedUniGraz/Uniklinikum Graz). „Koffein ist eine chemische Substanz, ein Alkaloid, das anregend wirkt – etwa auf das Nervensystem und auf die Durchblutung“, erklärt die Dermatologin. Es würden auch Mengenangaben in Bezug auf Koffein kursieren, ab wann die Wirkung auf das Haarwachstum ausschlaggebend sei: „Da müsste man 50 Tassen Kaffee am Tag trinken, das kann natürlich niemand.“

Auch Koffeintabletten würden Wirkung zeigen, aber hier müsse man aufgrund möglicher Nebenwirkungen auf das Herz-Kreislauf-System sehr vorsichtig sein, so Kopera. In den meisten Fällen greifen Menschen, die unter Haarausfall leiden, zu Shampoos oder Spülungen, die Koffein enthalten. Das Problem ist aber: Deren Wirkung ist nicht belegt. Zwar gibt es Studien, die zeigen, dass im Labor Koffein auf die Haarwurzel stimulierend wirkt. Das bedeutet aber nicht, dass der selbe Ansatz funktioniert, wenn man das Koffein nur äußerlich aufträgt. „Die Frage ist, ob das Koffein im Haarshampoo, das nicht besonders lange mit der Kopfhaut in Kontakt kommt und auch wieder ausgewaschen wird, überhaupt jene Stellen erreicht, an denen es seine Wirkung entfalten sollte“, erklärt Kopera.

Fragwürdige Studien zur Wirkung koffeinhaltiger Shampoos

Wissenschaftlich ist diese Wirkung bislang nicht belegt, wie eine Analyse von „medizin transparent“, dem Faktencheck-Projekt der Donau-Uni Krems, kürzlich zeigte. Studien zu koffeinhaltigen Präparaten gibt es zwar, schlau werde man aus diesen aber nicht, wie Redaktionsleiterin Jana Meixner schreibt. Manch eine Arbeit wies eine Wirkung nach, manch eine keine. Egal, welches Ergebnis am Ende herauskam, es zeigte sich, dass sehr unterschiedlich vorgegangen wurde, etwa wenn es darum ging, wie das Mehr an Haaren verifiziert bzw. gezählt wurde. Zudem stellt sich auch die Frage der Objektivität, „hinter sämtlichen Studien zu Koffeinshampoos stehen Herstellerfirmen von ebensolchen Produkten“, schreibt Meixner.

100 Haare 100 Haare gehen physiologischerweise jedem Menschen jeden Tag aus.

Und Kopera weist auf ein weiteres Problem hin: „Koffeinhaltige Haarshampoos zählen zu Hautkosmetika, diese unterliegen nicht dem Arzneimittelgesetz, sondern dem Lebensmittelgesetz. Und in diesem ist Werbung erlaubt, und diese darf versprechen, was theoretisch möglich ist, aber nicht wissenschaftlich erwiesen sein muss.“

Doch was steckt hinter dünner werdender Haarpracht? In den meisten Fällen handelt es sich um genetisch hormonell bedingten Haarausfall (medizinisch: androgenetische Alopezie). Das bedeutet, wenn die Eltern schon eine „Altersglatze“ oder ausgeprägte „Geheimratsecken“ hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Alter diese ebenso ausprägt, sehr hoch. Wobei Kopera betont, dass es sich dabei nicht um eine Krankheit handelt. „Jede Haarwurzel hat ein genetisches Programm“, erklärt Kopera. So wachsen Haare im hinteren Bereich des Kopfes länger, hingegen nimmt die Sensibilität der Haarwurzeln im oberen und vorderen Bereich des Kopfes mit dem Alter zu. Und zwar gegenüber einem bestimmten Stoffwechselprodukt des männlichen Sexualhormons Testosteron. Je mehr von Dihydrotestosteron (DHT) gebildet wird, umso eher beginnt der Haarausfall, da die Haarwurzeln erst kleiner werden und schließlich verkümmern.

Welche Wirkstoffe gegen Haarausfall helfen

„Es gibt bei Männern zwei Spitzenzeiten, in denen der hormonell bedingte Haarausfall auftritt: zwischen 18 und 25 Jahren sowie um die 40“, sagt Kopera. Zu diesen Gipfeln könne man vorrangig mit zwei Wirkstoffen „viel aufhalten“. Minoxidil regt das Haarwachstum an, indem es die Durchblutung der Kopfhaut verbessert. Finasterid hingegen hemmt den Effekt von Testosteron auf die Haarwurzel. „Ideal ist die Kombination beider Wirkstoffe“, weiß Kopera. Zum Einsatz kommen sollten diese dann, wenn „der Leidensdruck der Betroffenen groß ist.“ Denn wie jedes Präparat, das Wirkung zeigt, kann es auch zu Nebenwirkungen kommen. Grundsätzlich gilt: Je früher behandelt wird, umso besser sind die Chancen auf Behandlungserfolg. „Ist die Haarwurzel einmal verkümmert, kann sie nicht mehr zum Leben erweckt werden.“

© Kanizaj Marija Dermatologin Daisy Kopera

Auch Frauen können von hormonell bedingtem Haarausfall betroffen sein, allerdings äußert dieser sich bei ihnen etwas anders. Das Haar wird schütterer, aber „eine echte Glatze ist bei Frauen äußerst selten“, sagt die Expertin. Vor den Wechseljahren werden Frauen vorrangig mit Minoxidil behandelt, danach kann auch Finasterid verabreicht werden.

Auswirkungen auf die Haarpracht haben aber auch Lebensumstände. Stress spielt eine Rolle. „In stressigen Situationen werden vermehrt Nebennierenrindenhormone gebildet und diese wirken auf die Haarwurzeln ähnlich wie Testosteron“, sagt Kopera. Ebenso kann Ernährung sich auf das Haarwachstum auswirken. Ernährt man sich nicht ausgewogen, kann es zu einem Nährstoffmangel kommen. Wenn dieser vorliegt, können die Haarwurzeln in eine verlängerte Ruhephase treten. Sie werden erst wieder aktiv, wenn der Körper gut mit allem Notwendigen versorgt ist. „In Zeiten des Mangels fährt der Körper all jene Funktionen herunter, die für das Überleben nicht essenziell sind, und da gehört das Haarwachstum dazu.“