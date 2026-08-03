Alle drei Stunden passiert ein Unfall auf Kärntens Straßen

35 Menschen starben im Vorjahr bei Verkehrsunfällen in Kärnten, 3432 wurden verletzt. Die Hälfte aller Unfälle passieren in der Urlaubszeit.

Im Gailtal ist die Betroffenheit nach dem tragischen Unfall Freitagabend, bei dem ein 58-Jähriger beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und getötet wurde, groß. Wie gefährlich es auf Kärntens Straßen ist, zeigt auch der „Atlas der Verkehrsunfälle“, den die Statistik Austria nun veröffentlicht hat. Mithilfe von Daten der Polizei wurde eine interaktive Karte erstellt, in der sämtliche Unfälle mit Personenschäden verzeichnet sind.

Darin zeigt sich unter anderem: Gerade in den Sommermonaten kommt es besonders oft zu Unfällen, der häufigste Unfallzeitpunkt ist der Nachmittag. In Kärnten passierten im Jahr 2025 genau 2803 Unfälle mit Personenschäden. 3432 Menschen wurden dabei verletzt, 35 Menschen verstarben bei oder in Folge der Unfälle. Im Schnitt passiert alle 188 Minuten – also gut alle drei Stunden – ein Unfall mit Personenschaden in Kärnten.

Verkehrstote Jeweils zwölf Personen starben, als sie mit dem Motorrad oder dem Pkw unterwegs waren. Vier Personen starben am E-Bike bzw. am Fahrrad, vier Personen als Fußgänger. Zwei starben im Zuge von Unfällen mit Zug- bzw. Arbeitsmaschinen, eine Person als Lkw-Beifahrer.

Die Statistik gibt auch Einblick in das Unfallgeschehen: So passieren fast 60 Prozent aller Unfälle im Ortsgebiet, fast 80 Prozent bei Tageslicht. 41,3 Prozent der Unfälle ereigneten sich zwischen 13 und 18 Uhr. Nur 4,8 Prozent der Unfälle passierten in der Dämmerung. Auch bei den Wochentagen gibt es Ausschläge in der Statistik: Freitags gibt es etwa ein Drittel mehr Unfälle als sonntags.

Unfall-Hotspot Klagenfurt

Die meisten Unfälle geschehen naturgemäß dort, wo es auch den meisten Verkehr gibt: in der Landeshauptstadt Klagenfurt. 23,2 Prozent der Unfälle passieren im Stadtgebiet. Am unteren Ende dieser Skala: der Bezirk Hermagor. Hier passieren nur zwei Prozent der Unfälle.

Personenschaden 545 Personen wurden 2025 bei Unfällen in Kärnten schwer verletzt, 2887 wurden leicht verletzt, 35 verstarben. Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl liegt Kärnten österreichweit an dritter Stelle bei den Todesopfern, die verzeichnet wurden.

Mehr als ein statistischer Ausreißer ist das Unfallgeschehen in der Urlaubszeit: Mehr als die Hälfte der Unfälle – konkret: 1468 – ereignet sich in den Monaten Juni bis September. Überhaupt war der Juni mit 392 Verkehrsunfällen der stärkste Monat. Der logische Schluss, dass der Urlauber- und Zweiradverkehr für diese Häufung an Unfällen sorgt, liegt zumindest nahe – auch wenn er sich rein auf Basis dieser Daten nicht bestätigen lässt.

Unter den Unfalltypen beschreibt der Sturz vom Fahrzeug mit rund 20 Prozent den häufigsten Unfallhergang, das Abkommen von der Fahrbahn nach rechts macht 11,6 Prozent der Unfälle aus, Kollisionen beim Entgegenkommen 5,7 Prozent und das Abkommen nach links 5,2 Prozent.