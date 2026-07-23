Schnelle Frühlingskräutersuppe mit Erdäpfeln und Knoblauch
Seminarbäuerin Manuela Pichler hat uns diesmal ihr Rezept für eine schnelle, aber umso köstlichere Frühlingskräutersuppe verraten. Dafür verwendet sie Kräuter, die sie selbst in der Region sammelt.
Der erhoffte Regen und die zunehmenden Temperaturen haben die Natur von einem grau-braun in ein saftiges Grün verwandelt. Jetzt ist es Zeit, die ersten Frühlingskräuter zu nutzen und mit ihnen viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe aufzunehmen, die unseren Körper etwas Gutes tun.
Schon das Sammeln der ersten Kräuter bei herrlichem Wetter zeigt seine positive Wirkung auf unsere Seele und unseren Körper – genießen Sie es!
Zutaten
- 1 kleine Zwiebel fein gehackt
- 30 g Butter
- 200 g (2 Stück) Erdäpfel mehlig, geschält und in kleine Würfel geschnitten
- 140 g Frühlingskräuter gemischt (z. B. Giersch, Brennnessel, junge Löwenzahntriebe, Taubennessel, Kerbel, Labkraut, Vogelmiere, wilder Schnittknoblauch, Spitzwegerich, Wegmalve)
- 2 Zweige Liebstöckl und Oregano
- ein paar Blätter Gundelrebe
- 750 ml Wasser
- 125 ml Schlagobers
- Salz, Pfeffer
- 1 Knoblauch gepresst
Zubereitung
- 1
Zwiebel in Butter goldgelb anrösten, Erdäpfel dazugeben, mit Wasser aufgießen und aufkochen lassen. In der Zwischenzeit kann man die Kräuter sammeln gehen, den die Erdäpfel sollen ca. zehn Minuten köcheln. Kräuter anschließend gut waschen, zu den Erdäpfeln geben und mit Salz würzen.
- 2
Kräuter weitere zehn Minuten mitköcheln lassen. Knoblauch und Pfeffer zugeben, dann mit dem Mixstab Suppe fein pürieren und mit Schlagobers verfeinern. Bei Bedarf noch etwas nachwürzen und mit Löwenzahnblüten und Gänseblümchen garniert servieren.