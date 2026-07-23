Schnelle Frühlingskräutersuppe mit Erdäpfeln und Knoblauch

Seminarbäuerin Manuela Pichler hat uns diesmal ihr Rezept für eine schnelle, aber umso köstlichere Frühlingskräutersuppe verraten. Dafür verwendet sie Kräuter, die sie selbst in der Region sammelt.

Gesund und außerdem schnell zubereitet ist diese schmackhafte Frühlingssuppe

Der erhoffte Regen und die zunehmenden Temperaturen haben die Natur von einem grau-braun in ein saftiges Grün verwandelt. Jetzt ist es Zeit, die ersten Frühlingskräuter zu nutzen und mit ihnen viele Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe aufzunehmen, die unseren Körper etwas Gutes tun.

Schon das Sammeln der ersten Kräuter bei herrlichem Wetter zeigt seine positive Wirkung auf unsere Seele und unseren Körper – genießen Sie es!

Zutaten 2 Portionen 1 kleine Zwiebel fein gehackt

kleine Zwiebel fein gehackt 30 g Butter

Butter 200 g (2 Stück) Erdäpfel mehlig, geschält und in kleine Würfel geschnitten

(2 Stück) Erdäpfel mehlig, geschält und in kleine Würfel geschnitten 140 g Frühlingskräuter gemischt (z. B. Giersch, Brennnessel, junge Löwenzahntriebe, Taubennessel, Kerbel, Labkraut, Vogelmiere, wilder Schnittknoblauch, Spitzwegerich, Wegmalve)

Frühlingskräuter gemischt (z. B. Giersch, Brennnessel, junge Löwenzahntriebe, Taubennessel, Kerbel, Labkraut, Vogelmiere, wilder Schnittknoblauch, Spitzwegerich, Wegmalve) 2 Zweige Liebstöckl und Oregano ein paar Blätter Gundelrebe

750 ml Wasser

Wasser 125 ml Schlagobers

Schlagobers Salz, Pfeffer

1 Knoblauch gepresst