Salat mit Rhabarber, Avocado und Radieschen
Ein herrlich fruchtiger Salat: Die Aromen des Frühlings versammeln sich in diesem bunten Salat. Ein einfaches Rezept mit blitzschnellem Dressing und knackfrischen Römerherzen!
Zutaten
- 2 Avocados (reif)
- 3 Stange(n) Rhabarber
- 1 Bund Radieschen
- 1 Tasse(n) Gartenkresse
- 4 Römersalatherzen
- 4 EL Sesamkörner (weiß oder schwarz)
- 10 EL Sesamöl
- 1 EL Honig
- Brotcroûtons (fertig oder einfach und schnell selbst gemacht, siehe Tipp)
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Rhabarber schälen und in feine Streifen hobeln oder schneiden.
- 2
Radieschen in dünne Scheiben schneiden, mit Zucker, Salz und etwas von dem Sesamdressing 15 Minuten marinieren.
- 3
Einstweilen die Avocado schälen und in Stücke schneiden. Mit dem Sesamdressing, der Gartenkresse und den gewaschenen Römersalatherzen vorsichtig vermischen.
- 4
Avocado und Salat auf einem Teller anrichten und den Rhabarber sowie die Radieschen darauf verteilen.
Tipp
Die Croûtons auf dem Salat verstreuen. Dazu passen gebratene Garnelen, mit etwas Chili gewürzt.
Um die Croûtons selber zu machen, finden Sie hier ein Croûton-Rezept.
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