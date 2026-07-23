Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Salat mit Rhabarber, Avocado und Radieschen

Ein herrlich fruchtiger Salat: Die Aromen des Frühlings versammeln sich in diesem bunten Salat. Ein einfaches Rezept mit blitzschnellem Dressing und knackfrischen Römerherzen!

Ein frühlingshafter Salat aus Rhabarber, Avocado und Radieschen
© ichkoche.at/Blanka Kefer
Ein frühlingshafter Salat aus Rhabarber, Avocado und Radieschen
Gesamtzeit:25 minVorbereitungszeit:20 minKochzeit:5 min

Zutaten

  • 2 Avocados (reif)
  • 3 Stange(n) Rhabarber
  • 1 Bund Radieschen
  • 1 Tasse(n) Gartenkresse
  • 4 Römersalatherzen
  • 4 EL Sesamkörner (weiß oder schwarz)
  • 10 EL Sesamöl
  • 1 EL Honig
  • Brotcroûtons (fertig oder einfach und schnell selbst gemacht, siehe Tipp)
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Rhabarber schälen und in feine Streifen hobeln oder schneiden.

  2. 2

    Radieschen in dünne Scheiben schneiden, mit Zucker, Salz und etwas von dem Sesamdressing 15 Minuten marinieren.

  3. 3

    Einstweilen die Avocado schälen und in Stücke schneiden. Mit dem Sesamdressing, der Gartenkresse und den gewaschenen Römersalatherzen vorsichtig vermischen.

  4. 4

    Avocado und Salat auf einem Teller anrichten und den Rhabarber sowie die Radieschen darauf verteilen.

Tipp

Die Croûtons auf dem Salat verstreuen. Dazu passen gebratene Garnelen, mit etwas Chili gewürzt.

Um die Croûtons selber zu machen, finden Sie hier ein Croûton-Rezept.

Mehr zum Thema

Hier gibt es weitere Salat-Rezepte! Für jede Saison und jede Gelegenheit.