Gegrillter Schweinerücken mit Wassermelone

1 Wassermelone in dicke Balken schneiden und ca. 1 Stunde in den Tiefkühler legen.

2 Für die Salsa die Gurken in kleine Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten vermischen, gut mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Das Schwein mit den Kräutern, Chili und etwas Salz einreiben, mit Olivenöl beträufeln und von jeder Seite ca. 2 Minuten anbraten oder grillen, danach kurz rasten lassen und mit frischem Pfeffer bestreuen.

4 Die halbgefrorene Wassermelone in einer heißen Pfanne (oder auf dem Griller) mit 2 EL Öl von beiden Seiten kurz und scharf anbraten, aus der Pfanne nehmen und mit etwas Zitronensaft und Salz würzen.