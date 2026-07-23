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Gegrillter Schweinerücken mit Wassermelone

Schon einmal Schweinerücken auf den Grill befördert? Wenn nicht, sollten Sie das unbedingt ausprobieren! Ein tolles Gericht, das auch in der Pfanne funktioniert. Die Melone sorgt für den Frische-Kick!

© ichkoche.at/Blanka Kefer
Gesamtzeit:1 std 35 minVorbereitungszeit:15 minKochzeit:20 min

Zutaten für das Fleisch

  • 4 Schweinerückensteaks
  • 1 EL Thymian (getrocknet)
  • 1 EL Oregano (getrocknet)
  • 0,3 TL Chili (getrocknet)
  • Salz
  • Pfeffer
  • Olivenöl

Zutaten für die Wassermelone

  • 1 Wassermelone (klein)
  • 1 Zitrone
  • Olivenöl
  • Salz

Zutaten für die Salsa

  • 1 Gurke
  • 0,5 Zitrone (Saft)
  • 5 EL Olivenöl
  • Chili (nach Geschmack)
  • 20 Blatt Koriander
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1

    Wassermelone in dicke Balken schneiden und ca. 1 Stunde in den Tiefkühler legen.

  2. 2

    Für die Salsa die Gurken in kleine Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten vermischen, gut mit Salz und Pfeffer abschmecken.

  3. 3

    Das Schwein mit den Kräutern, Chili und etwas Salz einreiben, mit Olivenöl beträufeln und von jeder Seite ca. 2 Minuten anbraten oder grillen, danach kurz rasten lassen und mit frischem Pfeffer bestreuen.

  4. 4

    Die halbgefrorene Wassermelone in einer heißen Pfanne (oder auf dem Griller) mit 2 EL Öl von beiden Seiten kurz und scharf anbraten, aus der Pfanne nehmen und mit etwas Zitronensaft und Salz würzen.

  5. 5

    Das Fleisch mit der Wassermelone auf einem Holzbrett anrichten und mit der Gurkensalsa garnieren.

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