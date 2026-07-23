Räuchersaibling mit Baguette und Cottage Cheese

Schnell, simpel und verdammt gut wird es mit Räucherlachs, Rucolasprossen und Kresse! Perfekt als kleine Vorspeise, aber auch als leichte Jause ist das feine Saiblingsfilet äußerst schmackhaft.

© ichkoche.at/Blanka Kefer