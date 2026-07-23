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Räuchersaibling mit Baguette und Cottage Cheese

Schnell, simpel und verdammt gut wird es mit Räucherlachs, Rucolasprossen und Kresse! Perfekt als kleine Vorspeise, aber auch als leichte Jause ist das feine Saiblingsfilet äußerst schmackhaft.

© ichkoche.at/Blanka Kefer
Gesamtzeit:20 minVorbereitungszeit:5 minKochzeit:15 min

Zutaten

  • 1 Kornspitzbaguette (oder anderes dunkles Baguette)
  • 150 g Cottage Cheese (natur oder Kräuter)
  • Salz
  • Pfeffer (aus der Mühle)
  • 1 Zitrone
  • 100 g Räuchersaiblingsfilet
  • 40 g Rucolasprossen
  • 40 g Rotkrautsprossen
  • 40 g Brokkolisprossen
  • 40 g Kresse

Zubereitung

  1. 1

    Kornspitzbaguette schräg in daumendicke Scheiben schneiden.
    Cottage Cheese mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und -schale würzen, verrühren und auf die Baguettescheiben verteilen.

  2. 2

    Saiblingsfilet in kleine Stücke schneiden, von etwaigen Gräten befreien und auf dem Cottage Cheese anrichten.

Tipp

Sprossen und Kresse beim Ansatz abschneiden, mischen und dekorativ auf dem Brötchen verteilen.Das Rezept kann auch abgewandelt werden, zum Beispiel mit Frischkäse oder Räucherforelle bzw. -lachs.

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