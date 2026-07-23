Gegrillte Hühnerspieße, Brot vom Grill und Johannisbeer-Chutney

1 Für das Grillbrot die Germ im lauwarmen Wasser auflösen. Mit Mehl, Salz, gehackten Kräutern und dem Öl mit einem Knethaken zu einem geschmeidigen Teig kneten. Zirka 15 Minuten zugedeckt rasten lassen.

2 Teig zu einer Rolle formen und in 8 Stücke teilen. Jeden Teigling zu einer Kugel schleifen und zugedeckt nochmals 20 Minuten rasten lassen.

3 Auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu Fladen formen und diese am Grill bzw. im Backofen bei 220 °C Oberhitze beidseitig zirka 3 Minuten backen.

4 Für die Spieße Hühnerfilet zuputzen, in grobe Würfel schneiden (zirka 5 Stück/Brust). Zwiebel schälen und in grobe Spalten schneiden. Paprika waschen und putzen, halbieren und die Kerne entfernen. Danach in zirka 3 x 3 cm große Würfel schneiden. Zucchini in 1 cm dicke Scheiben schneiden.

5 Abwechselnd Fleisch und Gemüse auf Holzspieße stecken. Salzen, pfeffern und mit etwas Olivenöl einpinseln. In einer erhitzten Pfanne oder am Grill rundum anbraten.