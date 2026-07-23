Medaillons vom Schwein mit Pfefferrahmsauce und Paradeisergnocchi

1 Für die Gnocchi die Erdäpfel pressen. Mit Mehl, Grieß, flüssiger Butter, Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Muskatnuss vermengen. Die getrockneten Paradeiser sehr fein hacken und mit dem Ei unterrühren. Zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt ca. 20 Minuten rasten lassen.

2 Danach auf einer bemehlten Arbeitsfläche in 4 Stücke teilen. Jedes Teigstück mit ein wenig Mehl etwa daumendick ausrollen, mit dem Messerrücken oder einer Teigkarte ca. fingerdicke Stücke (Gnocchi) abtrennen. In etwas Mehl wenden und in kochendem Salzwasser einmal aufkochen lassen. Abseihen.

3 In einer Pfanne mit etwas Olivenöl und dem gehackten Basilikum schwenken.

4 Währenddessen den Backofen auf 75 °C vorheizen. Pfefferkörner unter kaltem Wasser gut abwaschen.

5 Für die Medaillons das Schweinsfilet von Silberhaut und Fett befreien. In ca. 4 cm dicke Scheiben schneiden. Diese aufstellen und etwas flachdrücken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

6 Etwas Olivenöl in eine erhitzte Pfanne geben, mit dem Knoblauch, Thymian und Rosmarin aromatisieren und die Medaillons darin bei mittlerer Hitze beidseitig etwa 2 Minuten braten. Fleisch auf einem Teller im Backofen rasten lassen.