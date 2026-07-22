Schokoladenkuchen aus Eiweiß mit Kompott aus Rhabarber

1 Rhabarber in grobe Würfel schneiden und zusammen mit Zucker und Sirup ca. 20 Minuten köcheln lassen.

2 Währenddessen das Eiweiß zusammen mit dem Zucker zu einem weichen Schnee schlagen.

3 Butter und Schokolade schmelzen und mit den restlichen Zutaten verrühren. Den Eischnee darunter heben und in einer runden Springform (24 cm) 35 Minuten lang backen.

4 Aus der Form lösen und mit geschmolzener Schokolade und gehackten Haselnüssen garnieren.