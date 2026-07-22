Schokoladenkuchen aus Eiweiß mit Kompott aus Rhabarber
Als Nachspeise einfach unschlagbar und ein echter Klassiker, der den meisten Schokoladen-Freaks den Atem verschlägt: warmer Schokokuchen aus übrig gebliebenen Eiweiß und Rhabarberkompott.
Für den Kuchen
- 160 g Schokolade
- 150 g Zucker
- 50 g Butter
- 6 Eiweiß
- 200 g Haselnüsse (gemahlen)
- 100 g Mehl
- 50 ml Milch
Für die Garnitur
- 160 g Schokolade (geschmolzen)
- 20 g Haselnüsse (grob gehackt)
Für das Kompott
- 500 g Rhabarber
- 200 g Zucker
- 100 ml Apfel-Johannisbeersirup
Zubereitung
- 1
Rhabarber in grobe Würfel schneiden und zusammen mit Zucker und Sirup ca. 20 Minuten köcheln lassen.
- 2
Währenddessen das Eiweiß zusammen mit dem Zucker zu einem weichen Schnee schlagen.
- 3
Butter und Schokolade schmelzen und mit den restlichen Zutaten verrühren. Den Eischnee darunter heben und in einer runden Springform (24 cm) 35 Minuten lang backen.
- 4
Aus der Form lösen und mit geschmolzener Schokolade und gehackten Haselnüssen garnieren.
- 5
Den Schokoladenkuchen in kleine Stücke schneiden und zusammen mit dem warmen Kompott servieren. Dieses Rezept eignet sich hervorragend zur Resteverwertung von übriggebliebenem Eiweiß.
Der Vorbote des heimischen Frühgemüses zeichnet sich durch seinen angenehm, säuerlich, erfrischenden Geschmack aus. Hier finden Sie noch mehr Rhabarber-Rezepte!