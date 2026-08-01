Beim Lurgbauer in Mariazell wächst gutes Rindfleisch nicht im Kühlhaus, sondern auf der Wiese. Max Leodolter kocht Tafelspitz mit Geduld, Respekt und genau so vielen Rindern, wie sein Hof tragen kann.

Wer zum Lurgbauer fährt, merkt recht bald: Das Navi glaubt noch an Gott, der Fahrer bald auch. Hinter Mariazell, dort, wo die Straße schmaler und die Landschaft breiter wird, liegt die Lurg. Ein Seitental, sagt Max Leodolter, und man möchte ergänzen: ein Tal, in dem selbst die Kühe so aussehen, als hätten sie begriffen, dass sie in einer besseren Postkarte wohnen. Leodolter nennt sich Obersteirer, nicht Hochsteirer. Der Mensch hier ist gastfreundlich, aber bei geografischen Marketingbegriffen lässt er sich nicht jeden Almschmäh aufbinden. Sein Hof heißt Lurgbauer, seine Rinder sind Aberdeen Angus, seine Küche dreht sich ums Rind. Nicht als Mode, nicht als Konzept. Sondern weil es sich so ergeben hat. Gewachsen, nicht ausgedacht. Ein Unterschied, den man schmeckt.

Video – Zu Gast beim Lurgbauer

Draußen grasen die schwarzen Tiere, drinnen brodelt der Topf. Leodolter macht Tafelspitz, dazu Schütterscherzl. Wichtig sei zuerst gutes Fleisch. Das klingt banal, ist aber ungefähr so banal wie: Für einen guten Chor braucht man Leute, die singen können. Beim Lurgbauer kommt das Fleisch vom eigenen Hof. Der Bruder kümmert sich um die Landwirtschaft, Max um die Küche. Der Fleischlieferant fährt also nicht vor, er ist schon da. Einer zieht auf, einer kocht auf, alle anderen essen auf.

© Stefan Pajman Max Leodolter kocht mit dem, was der Hof hergibt.

Fünf Mutterkühe plus Nachwuchs und Stier nennt Leodolter im Gespräch, eine kleine Familie neben der eigenen. Das Restaurant ist mit rund 35 Plätzen nicht auf Massenabfertigung gebaut. Sechs bis acht Ochsen im Jahr reichen für das, was gekocht wird. Oder anders: Es wird nicht mehr Rind versprochen, als Rind vorhanden ist. In Zeiten, in denen Speisekarten wie internationale Warenverzeichnisse klingen, ist das fast revolutionär. Hier beginnt Nachhaltigkeit nicht beim Pressetext, sondern beim Zaun.

Das Tier, sagt Leodolter, gebe sein Leben dafür, dass wir es essen. Deshalb müsse man möglichst alles verwerten. Nose to tail, wie man heute sagt, wenn man früher sagen möchte: Man schmeißt halt nichts weg. Beim Lurgbauer hat man das schon gemacht, bevor der Begriff in Kochbüchern einen Parkplatz bekam. Kopf bis Fuß, Suppe, Sud, Ochsenschwanz, Innereien: Respekt ist hier kein sentimentales Mascherl, sondern Arbeit. Und Arbeit beginnt manchmal damit, dass man Fett nicht wegschneidet, nur weil es in der Fitness-App schlecht aussieht.

© Stefan Pajman Beim Lurgbauer und Max Leodolter folgt die Küche dem Rhythmus des Hofes.

Beim Tafelspitz verrät Leodolter einen Trick, der in Wahrheit keiner ist, sondern Handwerk: Soll das Fleisch saftig bleiben, kommt es ins kochende Wasser. Wer Suppe will, setzt kalt an. Wer gekochtes Rindfleisch will, lässt die Hitze zuerst das Fleisch umarmen, damit Geschmack und Saft dort bleiben, wo man sie später mit Kren, Schnittlauchsauce oder stiller Andacht sucht. Die große Lurgbauer-Rindsuppe hat ihren eigenen Topf. In diesem Haushalt bekommt sogar die Brühe eine Zuständigkeit.

© Stefan Pajman In Mariazell wird aus Tafelspitz eine Liebeserklärung an gutes Fleisch, ehrliches Handwerk und den respektvollen Umgang mit dem Tier.

Dann kommen Liebstöckel, Sellerie, Zwiebeln, Mangold. Lorbeer ja, aber nicht zu viel, sonst wird er beleidigt und macht den Sud säuerlich. Wacholder ebenso mit Maß, Pfeffer auch. Viel hilft viel, sagt man gern, aber in der Küche stimmt das ungefähr so oft wie beim Parfum im Lift. Der Lurgbauer kocht nicht laut. Er kocht genau. Und genau deshalb schmeckt sein Rindfleisch nicht nach Küchenlatein, sondern nach Tier, Wiese, Zeit und einem Koch, der weiß, wann er etwas tun muss und wann besser nicht.

© Stefan Pajman Beim Lurgbauer kommen Angus-Rinder vom eigenen Hof, verarbeitet wird alles – vom Tafelspitz bis zum Ochsenschwanz.

Das ist vielleicht das Schönste an diesem Ort: Er macht aus Verantwortung keine Vorlesung. Die Rinder fressen Gras und Heu, ihr Mist düngt die Wiesen, die Hochbeete liefern Kräuter und Gemüse, die Küche nimmt, was da ist. Wenn kein Tafelspitz da ist, gibt es eben keinen. Das klingt hart für Menschen, die im Jänner Erdbeeren und rund ums Jahr alles wollen. Für alle anderen klingt es nach Vernunft. Am Ende liegt der Tafelspitz am Teller wie eine Widerlegung des Vorurteils, gekochtes Rind sei etwas für Zahnärztekongresse und Sonntage mit steifer Serviette. Zart, saftig, unaufgeregt. Ein Stück Fleisch, das nicht schreien muss, weil draußen die Herde für die Herkunft bürgt.