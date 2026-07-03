Gruppensieger gegen Gruppendritter, Kolumbien gegen Ghana. In Kansas City prallen trotz der schon verteilten Rollen zwei Teams aufeinander, die eines eint: Das Glücksgefühl. Denn während Kolumbien das nicht WM-reife Usbekistan und den Kongo schlug und gegen Cristiano Ronaldos Portugal mit einem torlosen Remis den ersten Platz sicherte, rutschte Ghana als Dritter in die K.o.-Phase. Weil neben dem Sieg über Panama ein 0:0 gegen England mit Mann und Maus über die Zeit gebracht worden war.

Ein Punkt gegen ein europäisches Schwergewicht, der den „Black Stars“ eine mentale Injektionsspritze verabreichte. Denn gegen die Kolumbianer soll noch nicht Schluss sein, wenngleich es höchst herausfordernd wird. Denn die hochveranlagte Offensive um Bayern-Star Luiz Diaz und den inzwischen in die Jahre gekommenen James Rodriguez, der inzwischen in der MLS für Minnesota kickt, ist brandgefährlich. Dazu kommt mit Rechtsverteidiger Daniel Munoz (Crystal Palace) Torgefahr von hinten. Er schoss als einziger Kolumbianer schon zwei Treffer im Turnier. Ghana beschwört aber einmal mehr Teamgeist, Zusammenhalt und vor allem den Glauben an die eigene Stärke. „Das hat uns einige Jahre lang gefehlt. Dass wir dieses Gefühl jetzt zurückgebracht haben, ist etwas Besonderes“, sagte Kapitän Jordan Ayew, der anfügte: „Es ist wichtig, dass jeder morgens aufwacht und dieses Glücksgefühl verspürt.“

Torgefahr von vorne und hinten: Daniel Munoz mit Luiz Diaz © AP

Vielleicht hilft es auch, dass Ghana mit dem portugiesischen Cheftrainer Carlos Queiroz einen hat, der den kolumbianischen Fußball kennt. Von 2019 bis 2020 trainierte Queiroz, der schon bei seiner sechsten WM an der Seitenlinie steht, die Kolumbianer ohne Erfolg, musste nach deutlichen Pleiten bei der Quali am Weg nach Katar seinen Posten räumen. Doch war er auch Teamchef von Ägypten, Südafrika, dem Iran oder Katar, sowie auf Klubebene 2003/04 für 59 Spiele Real Madrid.

Kolumbiens Außenverteidiger kam zu einem neuen Kultstatus

In puncto Selbstverständnis steht Kolumbien Ghana nach der starken Gruppenphase aber sicher um nichts nach, würde gerne an das historisch beste Ergebnis, das Viertelfinale 2014 in Brasilien, anschließen. Dabei setzt man auch wieder große Hoffnungen in Munoz, den Dauerläufer im Team, der auch in der Premier League ob seiner überragenden Ausdauer einen guten Ruf genießt. In der Heimat wurde er inzwischen schon zum Helden, Plakatwände, von denen er lacht, zieren die Hauptstadt Bogota. Er gründete auch eine neue Kleidermarke. Ablenkung soll all das für ihn aber nicht darstellen, denn „niemand schenkt uns etwas“, weiß er und betont den Blick auf das große Ganze: „Wir sind eine Familie.“

Im Achtelfinale wartet auf den Sieger dieser Partie mit dem Gewinner des Duells Schweiz gegen Algerien übrigens auch eine Mannschaft, die fußballerisch nicht in anderen Sphären unterwegs ist. Auch für Ghana wäre ein Viertelfinale übrigens die Wiederholung des besten WM-Resultats aller Zeiten, erreicht 2010 in Südafrika.