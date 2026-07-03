„Für uns gibt es immer mehr Auflagen, Auflagen, Auflagen, aber der Preis ist katastrophal. Die kleinen Bauern werden kaputt gemacht“, sagt Otto Hipp vulgo Unterauter aus Gschriet am Glanz in Ferndorf. Sein Problem: Die Firma Kärntnermilch holt sein Produkt seit 1. Juli nicht mehr ab, weil er die Auflagen der Agrarmarkt Austria (AMA) nicht erfüllt. Er habe jetzt jeden Tag zwei Möglichkeiten, sagt Hipp: „250 bis 300 Liter Milch wegschütten oder sie verschenken. Daher kann jeder zu mir kommen und die Milch gratis abholen.“

Was ist passiert? Der 74-Jährige hat 15 Milchkühe und praktiziert noch Anbindehaltung in seinem Stall. Die ist für Produkte mit AMA-Gütesiegel für streng geprüfte Herkunft und Qualität – Kärntnermilch trägt ein solches – prinzipiell bereits seit 1. Jänner 2024 verboten. Es sei denn, ein Auslauf an 90 Tagen im Jahr ist gegeben. Dies haben die Behörden bei Herrn Hipp teilweise noch anerkannt, aber Fristen gesetzt, den Weidegang zu garantieren. Die Frist ist mit 30. Juni abgelaufen, Hipp blieb untätig.

Helmut Petschar von Kärntnermilch © Markus Traussnig

„Der Landwirt hält die Qualitätskriterien nicht ein. Er hatte Möglichkeiten, dies zu korrigieren, es aber nicht getan. Daher wurde er gesperrt. Wir haben unsere Auflagen und daran werden wir uns halten. Ich kann kein Milchpackerl verkaufen, in dem kein AMA-Produkt drinnen ist“, sagt Helmut Petschar, Geschäftsführer von Kärntnermilch. „Wir unterstützen ihn, er muss einen Auslauf garantieren, dann wird es Nachkontrollen geben.“

Hilfe der Landwirtschaftskammer

Landwirte mit Anbindehaltung wurden in der Umstellungsphase auch von der Landwirtschaftskammer Kärnten stets unterstützt. „Wir haben immer Möglichkeiten aufgezeigt, um Umbauten zu realisieren, Weiden oder Laufhof zu schaffen. Es gibt einfach Auflagen, die festlegen, wann ein AMA-Gütesiegel nicht mehr ausgestellt werden kann“, erklärt Johann Burgstaller, Tierschutzdirektor der Landwirtschaftskammer.

Die Milch von Otto Hipp ist mehrfach ausgezeichnet © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Otto Hipp entgegnet: „Ich habe auf meinem Hof die Landstraße vor der Tür, ein öffentliches Wegerecht der Gemeinde am Grund und dazu noch ein Servitutsrecht. Derzeit verfüge ich lediglich über Platz für vielleicht fünf, sechs Kühe. Andererseits liefere ich Kärntens beste Milch. Der Stall ist sauber, die Kühe sind sauber, es geht ihnen gut.“

„Die Leute kommen“

Er will jetzt den einstigen Mistplatz in einen Auslauf für seine Tiere umfunktionieren. „Dann suche ich um eine neuerliche Prüfung der Gegebenheiten an. Bis dahin ist mein Tank voll, es kommen schon die ersten Leute Gratis-Milch holen“, so der 74-Jährige.