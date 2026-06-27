In einer Klagenfurter Konditorei wird „Negerbrot“ angeboten. Der Name der wohlschmeckenden Süßwarenspezialität aus dunkler Schokolade und anderen Zutaten stößt einigen sauer auf und regt zum Diskutieren an – wie etwa auch „Zigeunerschnitzel“ oder „Mohr im Hemd“. Nun besprühten Aktivisten die Front des Geschäfts mit greller Farbe.

Vandalismus ist keine Stellungnahme, sondern Sachbeschädigung. Der Geschäftsführer der Konditorei legte seinerseits in der Debatte nach und bietet eine „linksextreme Sonderedition“ des N-Brotes an: Das ist vermutlich recht gewitztes Marketing, steht aber gleichzeitig auch nicht gerade für eine Abrüstung der Worte. Mit dem Begriff des Extremismus sollte man ebenso vorsichtig hantieren.

Dass das N-Wort historisch stark (vor)belastet ist, steht außer Frage. Man könnte annehmen, dass man für ein beliebtes Produkt einen anderen Namen finden könnte, unter dem es den Kunden genau so munden würde. Ja, einigen womöglich sogar noch besser.