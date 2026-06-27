Matthias Lemmerer ist sich sicher: Er ist dem Tod nur knapp entkommen. Der Ennstaler hat das Erdbeben in Venezuela gesehen, gehört und vor allem gespürt. Als Pilot verbrachte er den 24. Juni in Caracas. Gegen 18.04 Uhr beginnt die Erde zu beben. Lemmerer sitzt zu diesem Zeitpunkt gerade in seinem Hotelzimmer, arbeitet noch am Laptop. Binnen weniger Augenblicke wird ihm klar: Er ist im Zentrum einer Naturkatastrophe.

Lemmerer nimmt sein Handy, sein Ladegerät, seinen Reisepass. Er beginnt zu laufen und zu filmen. „Ich dachte nicht, dass ich es schaffe, aber dass dann zumindest mein Handy gefunden wird und dass meine Familie nachvollziehen kann, was in den letzten Minuten passiert ist“, sagt er. Die Videos zeigen einen Überlebenskampf. Lemmerer kommentiert mit schwerem Atem seine Flucht. Schnelle Schritte, pure Panik. Dann bebt die Erde noch einmal. Das erste Beben erreicht 7,2 auf der Richterskala, jenes 39 Sekunden später wird mit 7,5 gemessen. Über die Notfalltreppe zehn Stockwerke nach unten. Immer wieder brechen Ziegel aus der Wand.

Unvorstellbare Szenen nach Erdbeben in Venezuela

Was Lemmerer erzählt, klingt wie das Drehbuch eines Actionfilms. Aber das ist es nicht. Es sind die Erlebnisse eines Menschen, der dabei war, als andere Menschen gestorben und er selbst nur knapp davon gekommen ist. Für mindestens 920 Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Der Weg vom Hotelzimmer bis in die rettenden Straßen von Caracas hat bei Lemmerer „2:30, vielleicht drei Minuten“ gedauert. Ein Sprint, der sich auch rückblickend wie eine Ewigkeit anfühlt. „Erst als ich 50 Meter vom Hotel entfernt war, meine Crew zusammenhatte, konnte ich das erste Mal wieder kurz durchschnaufen“, sagt Lemmerer.

Das Elend ist nicht vorbei. Noch immer liegen Tausende Menschen unter den Trümmerteilen eingestürzter Häuser in Venezuela. „Man hört sie noch wimmern und man sieht, wie Passanten versuchen mit den bloßen Händen andere zu befreien“, erzählt Lemmerer. Für viele wird die Mühe wohl vergeblich sein. Laut UNO werden mindestens noch 50.000 Menschen vermisst. Die Chance, noch Überlebende zu finden, schwindet. Um die öffentliche Ordnung – oder zumindest was von ihr übrig ist – aufrechtzuerhalten, hat mittlerweile das Militär die Kontrolle über den Norden des Landes übernommen.

Steirer nach Naturkatastrophe gerettet

Lemmerer wirkt, wenn er über das Geschehene spricht, ruhig, aufgeräumt und gefasst. Fragen hat er trotzdem, auch Vermutungen. „Eigentlich hatten wir geplant, ein Hotel in der Nähe des Flughafens zu nehmen, heute wissen wir, dass genau dieses Hotel sehr stark vom Erdbeben betroffen war.“ Dort seien nicht nur Ziegel rausgebrochen, sondern ganze Decken eingestürzt. Was das für Lemmerer geheißen hätte? „Wir wären wohl so nicht mehr hier“.

Die Schäden im Hotel © Privat

Hier – das ist jetzt die Dominikanische Republik aus der der Steirer seine Erlebnisse schildert. Über zivile Organisationen sei es ihm gelungen Venezuela zu verlassen. Das Flugzeug, das ihn außer Landes brachte, flog Lemmerer selbst.