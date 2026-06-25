In einer Hitzewelle kann es schwierig sein, im heißen Schlafzimmer gut in den Schlaf zu finden. Wir haben die besten Tipps für Sie gesammelt, um gut durch heiße Nächte zu kommen.

1. Schlafzimmer tagsüber abdunkeln!

Vorbereitung ist alles – das gilt auch für heiße Nächte! Um das Schlafzimmer möglichst kühl zu halten, sollten die Fenster tagsüber geschlossen und vollständig abgedunkelt sein. Am besten wirken dabei Außenjalousien oder -rolläden. Lüften sollte man nur frühmorgens und dann wieder abends und nachts, wenn es draußen merklich abgekühlt hat.

2. Den Körper gut durch den Tag bringen!

Auch den eigenen Körper kann man für heiße Nächte vorbereiten – indem man tagsüber ausreichend trinkt! Dafür eignen sich Wasser und kalte Tees, das Wasser kann man mit Kräutern (Minze, Basilikum) oder Gemüse- und Fruchtstücken (Gurke, Beeren, Melone) schmackhafter machen. Finger weg von Alkohol, da dieser zusätzlich zu schlechtem, unruhigem Schlaf führt und den Körper zusätzlich belastet. Auch große Mengen Koffein können den Schlaf in der Nacht stören.

Ohne Zucker, aber mit Geschmack: Kräuter und Früchte bringen Schwung ins Wasserglas © Evgeny Karandaev

3. Lauwarme Dusche vor dem Schlafengehen!

Auch wenn es verlockend ist: Eine kalte Dusche vor dem Zubettgehen kann genau den gegenteiligen Effekt zu dem haben, was man sich erhofft: Das kalte Wasser kurbelt nämlich den Kreislauf an, was wiederum dazu führt, dass einem nach der Dusche noch wärmer ist. Besser ist daher: Eine lauwarme Dusche, die einen erfrischt ins Bett gehen lässt.

4. Socken aus dem Kühlschrank!

Um den Körper zu kühlen, kann man kreativ werden: Zum Beispiel, indem man ein Paar Socken tagsüber im Kühlschrank lagert und diese dann zum Schlafengehen anzieht. Ähnlich wie „Essigpatscherl“ bei Fieber kann so die Körpertemperatur gesenkt werden. Auch eine mit Wasser gefüllte Flasche, die tagsüber im Kühlschrank lagert und abends mit ins Bett genommen wird, kann angenehme Kühlung bringen. Aber beachten: Nicht eiskalt direkt an die Haut, sondern unter das Leintuch oder an die Füße legen. Oder ganz einfach: ein feuchter Waschlappen auf der Stirn.

5. Auf Gewohntes nicht verzichten!

Auch wenn man es vor dem Schlafengehen nicht glauben mag: Auch in warmen Nächten sollte man etwas zum Zudecken im Bett haben. Es empfiehlt sich, statt der Decke nur den Bettüberzug zu nutzen. In der Nacht sinkt die Körpertemperatur und es kann notwendig sein, sich mit einer leichten Decke zuzudecken. Auch beim Pyjama gilt: Auf Naturmaterialien wie Baumwolle setzen und keine enge Kleidung tragen.

6. Aufstehen statt Wälzen!

Wenn das Einschlafen trotz aller Tipps und Tricks nicht gelingen will, sollte man sich nicht im Bett herumwälzen, sondern lieber Aufstehen, sich an einen ruhigen Ort setzen und vielleicht noch ein paar Seiten lesen, bis man richtig müde wird.