Ganzjahresreifen werden immer beliebter, aber nicht unbedingt immer besser: Bei einem ÖAMTC-Test von 16 Ganzjahresreifen erreichte nur ein Reifen eine gute Gesamtnote, zwei verfehlen sie knapp. Insgesamt sieben Reifen erlangten ein „befriedigend“, drei ein „genügend“ und fünf ein „nicht genügend“. Auch zwei Premiummarken fanden sich überraschend in den untersten beiden Bewertungsstufen.

Wie der ÖAMTC in einer Aussendung am Dienstag mitteilte, zeigt der Test, dass der Markenname allein keine Garantie für ausgewogene Leistungen bietet. Zudem würden einige Hersteller in der 15-Zoll-Klasse nicht ihre aktuellsten Modelle anbieten. Dies sei insbesondere deshalb problematisch, weil Kleinwagen häufig von Fahranfängern, Senioren oder Gelegenheitsfahrern genutzt würden, erklärte ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl.

Kaufempfehlung für „Continental AllSeasonContact 2“

Als einziger Reifen erhielt der „Continental AllSeasonContact 2“ die Gesamtnote „gut“ und damit eine klare Kaufempfehlung. Mehrere weitere Modelle verfehlten diese Bewertung knapp und wurden mit „befriedigend“ eingestuft. Sie zeigten jeweils Schwächen auf bestimmten Fahrbahnoberflächen, etwa bei Nässe oder winterlichen Bedingungen.

Ganzjahresreifen müssen theoretisch einen breiten Einsatzbereich von sommerlicher Hitze bis zu winterlichen Straßenverhältnissen abdecken, betonte der ÖAMTC. „Wer Ganzjahresreifen in Betracht zieht, wird üblicherweise eher nicht mit Schnee in Kontakt kommen. Wichtiger und über das Jahr hinweg gesehen praxisrelevanter sind hier die Ergebnisse bei trockener und nasser Fahrbahn. Hier kommt es oft im Alltag zu negativen Überraschungen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Sommerreifen“, sagte Kerbl.