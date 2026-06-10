Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat bei 65 Betrieben die Preise für ein Moped- bzw. Motorradpickerl inklusive Plakette und die Kosten für eine Mechanikerstunde erhoben. Im Durchschnitt müssen Mopedfahrer mit 48 Euro für die Begutachtung rechnen, Motorradfahrer mit 53 Euro. Wer Reparaturen braucht, muss tiefer in die Tasche greifen: Eine Arbeitsstunde eines Mechanikers kostet durchschnittlich 118 Euro beim Moped und 123 Euro beim Motorrad.

Rund 30 Minuten dauert die Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit für ein Moped. Wie beim Auto sind dabei Ausrüstung, Beleuchtung, Warn- und Sicherheitsvorrichtungen, Fahrgestell, Reifen und Räder sowie Motor und Bremsen zu begutachten.

Große Preisunterschiede

Die Pickerlüberprüfung kann teuer werden: Beim Moped reicht die Preisspanne von 25 bis 74,30 Euro, beim Motorrad von 28 bis 74,30 Euro. Im Bezirk Eferding ist die Begutachtung am günstigsten. Im Durchschnitt zahlen Konsument:innen dort für das Moped 33 Euro und für das Motorrad 38 Euro. Am meisten zahlen Moped- und Motorradbesitzer:innen im Durchschnitt im Bezirk Linz-Land. Hier kostet die Überprüfung beim Moped 66 Euro und für das Motorrad 67 Euro.

Werden bei der Begutachtung Mängel festgestellt und es ist eine Reparatur notwendig, spart ein Kostenvergleich bei den Stundensätzen für Mechaniker:innen bares Geld. Hier fallen pro Stunde Arbeit am Moped oder Motorrad zwischen 68 Euro beim günstigsten und 192,96 Euro beim teuersten Anbieter an.

Vorteil für Verkehrsclub-Mitglieder

Für ARBÖ-Mitglieder kostet das Pickerl inklusive Plakette 34,10 Euro für das Moped und 50,20 Euro für das Motorrad. Beim ÖAMTC sind für das Moped 30,40 Euro und für das Motorrad 44,20 Euro zu bezahlen.