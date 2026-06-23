Achtelfinale 1990, Viertelfinale 2014 und Achtelfinale 2018. Bei drei seiner bisherigen sechs WM-Teilnahmen hat sich Kolumbien für die K.o.-Phase qualifiziert. Mit Carlos Valderrama, Rene Higuita oder James Rodriguez schafften einige prominente Namen bei WM-Endrunden den Durchbruch in die Weltklasse. Und auch bei der diesjährigen Auflage schicken sich die Südamerikaner wieder an, als eine der Überraschungsmannschaften für Furore zu sorgen. Mit einem Erfolg gegen die Demokratische Republik Kongo wäre am Mittwoch (4 Uhr, ServusTV live) zumindest schon einmal der Einzug ins Sechzehntelfinale fix.

Den Grundstein dafür legte der 3:1-Sieg gegen Usbekistan im ersten Spiel. Dabei glänzte vor allem Bayern-Flügelspieler Luis Diaz mit einem Tor und einer Vorlage. „Es ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, bei einer Weltmeisterschaft für meine Nationalmannschaft und mein Land zu spielen. Was könnte schöner sein, als mit einem Tor und einer Vorlage zum Sieg beigetragen zu haben?“, sagte der 29-Jährige nach seinem WM-Debüt. 2022 hatte Kolumbien die Qualifikation verpasst, deshalb musste Diaz so lange auf seine Premiere warten. Mit 26 Toren und 23 Assists in 51 Pflichtspielen spielte er eine bärenstarke Debütsaison für den deutschen Meister, stand aber dennoch etwas im Schatten von Harry Kane und Michael Olise.

Luis Suarez und James Rodriguez sind Teil der starken Offensive © AP

Die Offensive ist im Generellen das Prunkstück der Kolumbianer. Neben Diaz und dem mittlerweile 34-jährigen Rodriguez wirbeln mit Luis Suarez, Torschützenkönig der portugiesischen Liga, und Jhon Arias zwei weitere Topspieler. Folgerichtig stellte man in der Qualifikation mit 28 Toren hinter Argentinien die zweitbeste Offensive. Auch die drei Treffer gegen Usbekistan erinnerten an die Angriffsstärke, wenngleich Diaz warnte: „Wir sind eine sehr eingeschworene Truppe, wir werden uns von Spiel zu Spiel weiter steigern.“ Sollte diese Steigerung gegen DR Kongo in einem Sieg enden, wäre das Weiterkommen bereits vor dem Duell gegen Portugal am Sonntag (1.30 Uhr) fix.

Portugal unter Zugzwang

Die Portugiesen brauchen nach dem schwachen Auftritt gegen Kongo heute (19 Uhr, Servus TV live) einen Sieg gegen Usbekistan, um ebenfalls bereits mit der K.o.-Phase planen zu können. Dafür benötigt es aber eine Leistungssteigerung von Cristiano Ronaldo und Co, das 1:1 zu Beginn ließ die Fans der Portugiesen enttäuscht zurück. „Mit der Einstellung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Es lag weder am Einsatz noch an der Leidenschaft. Wir haben bis zur letzten Minute alles versucht. Aus diesem Spiel können wir sehr viel lernen“, sagte Trainer Roberto Martinez nach der ersten Partie. Für Rätselraten sorgte vor allem die Offensive. Nur rund 0,6 erwartete Tore trotz der Stars Ronaldo, Bruno Fernandes und Pedro Neto entsprachen nicht den Vorstellungen. „Wir müssen jetzt ruhig bleiben“, erklärte Martinez. Besonders Ronaldo musste nach seinem Auftritt einiges an Kritik aushalten, der ehemalige Weltfußballer sammelte in 90 Minuten gerade einmal 25 Ballkontakte. Rückendeckung erhielt aber von Teamkollege Ruben Dias: „Cristiano kann mit diesem Druck umgehen.“