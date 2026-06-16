Zum zehnten Mal fand nun mit der „Austrian World Summit“ eine internationale Klimaschutzkonferenz in Wien statt. Ihre Mission: Politik, Zivilgesellschaft, aber auch die Wirtschaft zusammenzubringen, um eine breite Allianz für den Klimaschutz zu schaffen und konkrete Lösungen für diese Krise aufzuzeigen. Auch Prominenz von Arnold Schwarzenegger bis Kamala Harris kam, Papst Leo XIV. richtete eine Videobotschaft an die Teilnehmer.

Gute Absichten, meist wenige Resultate

An den guten Absichten möge niemand zweifeln – aber auch nicht am fiebernden Planeten: Fast die Hälfte aller Kinder weltweit – das sind 1,1 Milliarden – ist einem UNICEF-Bericht zufolge mindestens drei Klimagefahren gleichzeitig ausgesetzt. Der heurige Mai ist laut Erdbeobachtungsprogramm Copernicus vom raschen Übergang von unterdurchschnittlichen Temperaturen zu einer der intensivsten Hitzewellen geprägt gewesen, die jemals so früh im Jahr in Westeuropa beobachtet worden waren. Solch faktisch belegte Meldungen stapeln sich weiter, trotzdem (oder gerade deshalb?) scheint längst ein Klima der Ermüdung eingesetzt zu haben.

Der Eindruck ist: Nicht nur das Klima kippt, sondern auch die Stimmung für Politik, die sich zumindest auf dem Papier damit beschäftigt. In einer Welt voller Krisen – wir erleben große Kriegsherde und eine neue Politik der Machtsphären fernab von Völkerrecht – scheint das Thema ins Hintertreffen zu geraten. Man sollte das nicht nur dem gut ausgeprägten Verdrängungsmuskel der Menschen zuschreiben: Die Geschichte des Klimaschutzes ist vielfach eine der gebrochenen Ankündigungen, ins Nichts führenden Debatten und ziemlich substanzlosen Treffen: Seit dem Beginn der jährlichen UN-Klimakonferenzen (COP) 1995 fanden 30 offizielle Weltklimagipfel statt – die nächste ist für November in Antalya anberaumt.

Klimaschutz mutet wie ein Bußgang an, bei dem zu wenige mitmachen wollen – während der bittere Geschmack bleibt, dass sich die tatsächlichen Entscheider ohnehin vor jedem echten Fortschritt in die richtige Richtung winden. Die Fraktion der Totalleugner lässt sich indes ohnehin nicht (mehr) sensibilisieren – in dieser Blase geht es früher oder später ums Prinzip.

Das Klima kann nicht zuwarten

Das Problem ist: An den klimatologischen Veränderungen, die mittlerweile Nord- und Südpol und alles dazwischen mehr oder weniger massiv treffen, ändert das nichts. Solange anstelle von echter Veränderung bestenfalls (gut gemeinte) Symbole stehen, wird es auch der Klimaschutz nicht zu breiter Akzeptanz schaffen. Dass die Menschheit wie nie zuvor um die Welt fliegt, ist dem Planeten gewiss nicht zuträglich – es gab bereits Tage, an denen weltweit 24.000 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft waren. Es geht aber nicht nur um Verzicht. Die Welt muss nun endlich ins Tun kommen.

Tatsache ist: Auf Basis des Fortschritts stünden in sehr vielen Bereichen längst praxistaugliche Instrumente, Werkzeuge und Wege bereit, um tatsächlich große Schritte voranzukommen. Spielraum, diese weiter links liegen zu lassen, gibt es nicht mehr. Anzupacken könnte auch eine freudvolle Angelegenheit sein.