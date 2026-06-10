Windräder: zuverlässige und emissionsfreie Stromlieferanten für das 21. Jahrhundert – für nicht wenige aber der Gottseibeiuns der Erneuerbaren. Nun nimmt eine Studie Kritikern Wind aus den Segeln: Das gezielte, zeitweise Abschalten von Windkraftanlagen kann das Kollisionsrisiko für Zugvögel massiv senken. Wichtiger Zusatz: Die Stromproduktion würde nur geringfügig geschmälert, wenn man fortan „überraschend effiziente Kompromisse“ beim Betrieb einginge.

Dass Vögel mit Rotorblättern zusammenstoßen, kann nicht ausgeschlossen werden. Allerdings sollte man die Problematik in der gebotenen Relation sehen: Windräder sind ein sehr dürftiges Feindbild, wenn der Mensch zuvor bis zu 1400 Vogelarten ausrottete.

In Österreich verenden jedes Jahr unzählige Vögel, weil sie gegen Glas fliegen. Dazu kommt die Zerstörung von natürlichem Lebensraum durch Versiegelung und Monokulturen. Nicht zuletzt töten Katzen – ihrem Instinkt folgend – weltweit jährlich Milliarden Vögel.