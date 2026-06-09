Wenn jeder zweite, der einem am Gang entgegenkommt, gerade etwas zu kauen scheint, im Publikum Menschen mit Espresso Martini in der Hand den Vorträgen lauschen, an fast jeder Ecke ein Live-Podcast aufgenommen wird und es in der Messehalle verführerisch nach Gegrilltem riecht, dann ist wieder „Rolling Pin Convention“ angesagt. Die Fachveranstaltung des in Graz ansässigen Branchenmagazins hat auch heuer wieder zwei Tage lang alles, was Rang und Namen in der Gastronomiebranche hat, in der Grazer Messehalle versammelt.

Am Montag regnete es Preise: Bei den „100 Best Chefs Austria 2026“ wurde nach sieben Siegen Heinz Reitbauer („Steirereck“) in den Legendenstatus erhoben, um Platz für eine neue Nummer eins, nämlich Lukas Nagl vom „Bootshaus“ in Traunkirchen, zu machen. Eva Schnabl vom Kabuff in Graz wurde „Female Chef of the Year“ und Dominik Tomschy, Souschef im „Roots“ in Wolfsberg, räumte den Titel „Junger Wilder“ ab. Emotional wurde es, als der derzeit schwer erkrankte Johann Lafer den Preis für sein Lebenswerk bekam.

Nach vielen nationalen und internationalen Küchenstars wie Elif Oskan & Markus Stöckle (Zürich), Agnes Karrasch & Niño Fjordside (Nordseeland, Dänemark), Nicolai Nørregaard (Kopenhagen) oder Jessica Rosval (Modena) stand der Dienstag ganz im Zeichen von Tim & Tim: Am Vormittag sprach Sternekoch Tim Raue darüber, wie man „vom Koch zum Unternehmer und zur starken Marke“ wird, am Nachmittag bildete ein Live-Gespräch von „Rolling Pin“-Herausgeber Jürgen Pichler mit dem bekannten TV-Koch und „Kitchen Impossible“-Erfinder Tim Mälzer den krönenden Abschluss des zweitägigen Branchen-Events.

„Der beste Chef, weil ich selten da bin“

Auf die angekündigte Frage „Warum 90 Prozent der Gastro-Konzepte scheitern und was keiner anzusprechen wagt“, ging er zwar weniger ein, an markigen Sprüchen mangelte es aber nicht: „Ich bin der beste Chef, weil ich selten da bin“, so Mälzer, der gleich den Nachsatz „… und wenn einer meiner Mitarbeiter etwas anderes sagt, ist er gefeuert“ folgen ließ. Er habe sich selbst arbeitslos gemacht: „Das ist smart.“ Köche sollten sich jedenfalls eingestehen, dass sie eine „Inselbegabung“ haben: „Der Stürmer steht selten im Tor“. Der daraus folgende Tipp: „Ich habe in jedem Bereich jemanden, der darin besser ist als ich.“

Angehenden Gastronominnen und Gastronomen rät er, ein „ganz klares, möglichst spitzes Konzept“ zu verfolgen und sich nicht zu überschätzen, indem man etwa gleich von einer Kette träumt: „Was man da falsch machen kann? Alles!“

Neben seinen Ausbildnern streute er noch Johann Lafer, der am Vortag wie erwähnt für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden war, Rosen: „Mit ihm könnten wir das Koch-Fernsehen einstellen: Er hat einmal 20 Minuten lang ein Mettbrötchen im TV gemacht und es war dermaßen unterhaltsam.“

Danach wurde aber auch Mälzer selbst mit einer Auszeichnung überrascht: Er ist der allererste Preisträger der „Prato“, einem neu geschaffenen Preis der Region Graz für kulinarische Verdienste um die Steiermark.