F. bewegt sich in einem Feld zwischen Islamismus und Nationalsozialismus. Er hat viel gesehen, viel gehört, viel erlebt. F. ist Pflichtschullehrer und hat aufgrund seiner Erfahrung viele Einblicke auch in Bezug auf extremistische Entwicklungen erhalten. Je tiefer er ins System eindringt, desto mehr wird ihm klar: Das sind alles keine Einzelfälle, das Problem hat Struktur. Hitler ist in steirischen Schulen wieder ein Vorbild, Terroristen sind Helden.

„Egal ob Rechtsextremismus oder Islamismus – immer mehr Kinder radikalisieren sich“, sagt F. Schülerinnen und Schüler würden im Geschichtsunterricht eine Begeisterung für den Nationalsozialismus entwickeln und Hakenkreuze auf Tische schmieren. Auf der anderen Seite sind Kinder, die beginnen ihren Mitschülern Kleidervorschriften zu machen, die im Ramadan anderen das Pausenbrot verbieten, und die den Islam als überlegene Religion sehen, die sich durchsetzen muss.

Extremismus wird in der Gesellschaft mehr

Fs Sicht auf die Schule deckt sich aber auch mit Zahlen von außerhalb. Extremistische Strömungen nehmen in ganz Österreich zu. Im Jahr 2025 sind die Zahlen rechtsextremer Tathandlungen in Österreich auf 1.986 angewachsen. Das entspricht einem Anstieg von 33,6 Prozent im Vergleich zu 2024. Auch die Gefahr von Islamismus stieg. Das Innenministerium schreibt in seinem Verfassungsschutzbericht: „Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der erfassten Tathandlungen um 42,3 Prozent auf insgesamt 306 Tathandlungen.“ Besonders gefährdet: Jugendliche und junge Erwachsene. 31,3 Prozent der Tatverdächtigen sind unter 18.

Was treibt die Kinder in den Extremismus? Um das zu verstehen, muss einem bewusst werden: Rechtsextremismus und Islamismus bedienen nahezu dieselben Zielgruppen, funktionieren nach denselben Mustern. Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes sagt: „Der Rechtsextremismus gibt für jedes Gefühl eine Antwort – an der eigenen Perspektivlosigkeit ist der Ausländer schuld, die eigene Ohnmacht wird von korrupten Eliten bestimmt.“

Thomas Schmidinger, Politikwissenschaftler der Uni Wien, sagt: Für den Islamismus gelte dasselbe – einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und: Beide Strömungen versprechen Orientierung, Halt und Sicherheit.“ Das heißt auch, Extremismus kann nicht jeden treffen. Anfällig wären vor allem Jugendliche, die zu Hause keinen Rückhalt bekommen, die sich von Eltern und Umfeld mit ihren Problemen nicht ernst genommen fühlen.

Andreas Peham vom döw © Daniel Shaked

F. sieht die Konsequenzen davon und ist besorgt. Der Flächenbrand, der lodert, greift immer weiter um sich. Löschversuche würden innerhalb des Systems Schule oft scheitern. F. sagt: Gespräche, Vorträge, Workshops alleine würden das Problem nicht lösen, würde nicht ankommen. Es brauche auch Elternarbeit, spürbare Konsequenzen.

Radikalismus gegen Extremismus?

Für die Experten steht fest: Es braucht mehr, vor allem in der Erziehungsarbeit. „Niemand wacht auf und ist ein Extremist“, sagt Schmidinger. Der Weg dahin sei weit, wird durch Social Media manchmal beschleunigt, aber vor allem durch fehlenden Rückhalt von zu Hause zu einem Sprint. „Kinder und vor allem Buben, die Gewalt erfahren, sind weitaus anfälliger dafür auch selbst diese Gewalt auszuüben und sich Strömungen anzuschließen, die diese Gewalt verherrlichen“, sagt Peham. F. erlebt jeden Tag, wie sich das Problem bahnbricht.

Schmidinger sagt: Um den Extremismus zu stoppen, müsse man den Radikalismus zulassen. Klingt paradox. Er meint, nicht jede radikale Idee sei gleich extremistisch und solange man die Demokratie nicht gefährde, dürften auch Jugendliche Grenzen strecken und rote Linien verschieben. Die Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss: Wo beginnen diese Grenzen? Peham sagt: „Ein Anfang wäre zu sagen: Eine gewaltausübende Person kann keine positive Bezugsperson sein.“