Gesundheitliche Fragestellungen sind in sozialen Medien stark präsent. War vor einiger Zeit noch ADHS ein Thema, das einem ständig unterkam, ist es mittlerweile „low T“. Diese englische Abkürzung steht für niedriges Testosteron. Besonders in bestimmten Social-Media-Blasen ist das Hormon allgegenwärtig. Testosteron wird als Schlüssel zu mehr Männlichkeit, mehr Muskeln verkauft. Influencer vermarkten Präparate, die Testosteron enthalten oder den Hormonspiegel „boostern“ sollen.

Die Vermarktung zielt dabei vor allem auf junge, an Fitness interessierte Männer ab. Das konnte auch eine dänische Studie zeigen, die Anfang des Jahres im Fachjournal „Social Science and Medicine“ veröffentlicht wurde. Demnach würden Influencer, die für routinemäßige Testosteron-Screenings werben, normale Schwankungen von Energie, Stimmung, Libido oder Alterungsprozessen oft als Anzeichen einer Erkrankung darstellen. Dies führe dazu, dass „Männer sich selbst von Natur aus mangelhaft oder behandlungsbedürftig wahrnehmen könnten“, sagt die Hauptautorin der Studie, Emma Grundtvig Gram, Public-Health-Forscherin an der Universität Kopenhagen.

Testosteronmangel wird oft spät diagnostiziert

Testosteron zählt zu den Androgenen, also den männlichen Sexualhormonen. Es kommt im männlichen wie auch im weiblichen Körper vor – in letzterem allerdings in geringeren Mengen. Es wirkt auf zahlreiche Körperprozesse, allen voran die Fortpflanzungsfähigkeit. Weiters: Sexualfunktionen, Libido, Muskelwachstum, Knochendichte, Fettstoffwechsel. „Testosteron stimuliert auch die Bildung der roten Blutzellen und wirkt auch auf das Gehirn“, erklärt Stefan Pilz von der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie am Uniklinikum Graz.

Endokrinologe Stefan Pilz © MedUni Graz/ Helmut Lunghammer

Und es ist nicht so, dass Testosteronmangel (medizinisch: Hypogonadismus) etwas wäre, das von Influencern erfunden wurde. „Wir sehen das in unserer endokrinologischen Ambulanz recht häufig“, sagt Pilz. Aber: ob jemand wirklich an einem Mangel leidet, ist oft nicht so offensichtlich. Denn die Symptome sind eher unspezifisch. „Testosteronmangel wird häufig auf Libidomangel, Erektionsprobleme und Co. reduziert, aber da kommt viel mehr zusammen“, erklärt Pilz. Muskelkraft kann abnehmen, übermäßiges Schwitzen auftreten, die Knochendichte sich verringern, die Haut schlaffer werden. Und: Betroffene Männer klagen meist über Antriebslosigkeit. Durch diese können auch psychische Probleme entstehen.

Wie ein Testosteronmangel festgestellt wird

Ob man an einem Mangel leidet, kann durch einen Bluttest festgestellt werden. Da der Testosteronspiegel über den Tag gesehen schwankt und am Morgen am höchsten ist, sollte immer am Vormittag gemessen werden, der Wert muss beide Male unter dem Normwert liegen. Zudem müssen Symptome vorliegen. „Den Testosteronwert zu bestimmen, ist nicht ganz trivial“, sagt Pilz. Auch deswegen rät er von Test für zuhause ab. Deren Ergebnisse seien zu wenig aussagekräftig.

Hypogonadismus wird in drei Formen abgegrenzt. Ein Teil der Fälle entfällt auf den primären und den sekundären Hypogonadismus. Der überwiegende Teil betrifft aber den funktionellen Hypogonadismus. Dieser hängt mit Lifestyle-Ursachen zusammen. Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes Typ 2 oder Bluthochdruck können auf unterschiedliche Art und Weise den Testosteronspiegel zu weit nach unten drücken. „Wir haben Hinweise darauf, dass der Testosteronspiegel heutzutage niedriger ist als vor einigen Jahrzehnten. Lebensstilfaktoren dürften da eine Rolle spielen“, sagt Pilz.

Unerfüllter Kinderwunsch

Häufig wird Testosteronmangel dann festgestellt, wenn ein unerfüllter Kinderwunsch vorliegt, erzählt Pilz aus der Praxis. Behandelt wird dieser meistens mit einer sogenannten Testosteronersatztherapie (TRT). Bei dieser wird Testosteron entweder als Gel auf die Haut aufgetragen oder via Injektion verabreicht. Neben Medikamenten können aber auch Lebensstilmaßnahmen helfen. Wenn Bluthochdruck oder Diabetes Typ 2 die Testosteronproduktion stören, kann diese durch die Senkung des Blutdrucks oder gutes Blutzucker-Management im Rahmen einer Lifestyle-Optimierung wieder angekurbelt werden. Ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung und der richtigen Ernährung ist auch bei gesunden Männern förderlich für den Testosteronspiegel. Ebenso hat ausreichender und erholsamer Schlaf Einfluss auf die Testosteronbildung.

Testosteron: Selbstbehandlung kann gefährlich werden

Pilz betont zudem, eine TRT nur unter ärztlicher Aufsicht durchzuführen. Denn die Risiken der Selbstbehandlung sind enorm: Herzschwäche und Bluthochdruck sind ebenso möglich wie Thrombosen oder Leberschäden. Das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle kann bei zu hohen Dosierungen steigen. Hautunreinheiten können zunehmen, ebenso wie es zu erhöhter Aggressivität kommen kann. Außerdem kann es zu Erektionsproblemen sowie Unfruchtbarkeit kommen. Gerade in der Bodybuilder-Szene sei diese Selbstbehandlung ein Problem. Denn Anabolika sind künstliche Nachbildungen von Testosteron. Wenn man diese aber zu lange einnimmt, kann der Körper die Fähigkeit, Testosteron selbst herzustellen, verlieren. „Als Folge davon müssten die Betroffenen ein Leben lang Testosteronpräparate zum Ersatz einnehmen“, erklärt der Experte.

Er rät Männern, die vermuten, an Testosteronmangel zu leiden, zuerst den Lifestyle zu optimieren (z.B. mehr Schlaf, weniger Stress, bessere Ernährung etc.) und dies erst dann abklären zu lassen. „Viele Männer mit Hypogonadismus kommen aber leider erst sehr spät zur Abklärung. Wir können das aber gut behandeln“, sagt Pilz. Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt, die Hausärztin. Bestätigt sich der Verdacht, kann dieser an passende Stellen weiterverweisen. Zum Beispiel an einen Facharzt für Urologie, Endokrinologie oder auch eine Spezialambulanz.