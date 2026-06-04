Man soll die Feste ja feiern wie sie fallen, und deshalb zahlt es sich auf alle Fälle aus, heute einmal stolz zu sein auf unser kleines Land, das ab 1. Jänner für zwei Jahre ganz groß im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen wird. So haben wir gleich einmal ein kleines Sommermärchen, wer weiß, wie lange es anhält.

Immerhin wird Österreich nach dem Jubel auch liefern müssen. Das wird schwierig genug. Die fünf Vetomächte USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien haben in den letzten Jahren die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrats blockiert. Das werden wir nicht ändern können, und dennoch muss Österreich jetzt zeigen, dass es bereit ist, mit diplomatischem Geschick auf die Einhaltung von Völkerrecht und Regeln zu pochen.

Mozartkugeln

In Häme über die Niederlage unserer Nachbarn brauchen wir nicht zu verfallen. Wie sehr der Zuschlag für Österreich tatsächlich unserer Mozartkugel-schwangeren Charme-Offensive geschuldet war und nicht den Problemen Deutschlands auf der Weltbühne, sei dahingestellt. Eigentlich wäre ein international starkes Deutschland im Interesse ganz Europas, gerade in Zeiten, in denen unser Kontinent von Ost und West in Bedrängnis gerät.