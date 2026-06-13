Wenn der See ruft, dann kann man ihm nur selten widerstehen. Das gilt auch für den Klopeiner See. Doch diesmal ist nicht das kühle Nass unser Ziel, sondern das Restaurant des Seewirts an der Nordufer-Promenade.

Seit dem Vorjahr befindet sich hier das ¡Salud!, das unter der Leitung von Brigitte und Herbert Biber steht. Das Gastronomen-Paar betreibt auch das gleichnamige Lokal in Klagenfurt und bringt so mexikanisches Flair direkt an den See.

Die Speisekarte bietet die bekannten Klassiker der mexikanischen Küche: Nachos mit Guacamole oder „con Queso“, Burritos, Quesadillas und Steaks.

Als Vorspeise wählen wir das „Bistec Tartaro“. Das Beef Tartare punktet mit einer angenehmen Schärfe der Jalapeños, die sich hervorragend mit dem süßlichen Rotzwiebel-Chutney ergänzt. Lediglich die Kräuterbutter präsentiert sich noch etwas unterkühlt und zeigt wenig Lust, sich auf dem getoasteten Weißbrot verstreichen zu lassen.

„Bistec Tartaro“ © KLZ / Irmgard Hrast

Im Anschluss landen ein „Ensalada de Pollo“, Buffalo Wings, ein Burrito und ein „Salud Bacon & Cheese Burger“ auf dem Tisch. Der großzügig portionierte Salat mit gegrillten Hühnerfiletstreifen und feinem Balsamico-Dressing erweist sich als perfekte Wahl für einen warmen Sommerstag – leicht und erfrischend.

Deutlich deftiger treten die Buffalo Wings auf. Die Marinade sitzt, das Fleisch löst sich mühelos vom Knochen. Dazu lädt eine kleine Saucen-Station zum Probieren ein: Rauchige Salsa, ein weißer Dip mit Zitronennote oder eine klassische BBQ-Sauce sorgen für zusätzliche Abwechslung.

Auch der Burrito überzeugt. Gefüllt mit Hühnerfleisch, grünem Salat, Mais und Caesar Sauce bringt er reichlich Inhalt und ausgewogenen Geschmack mit. Der Burger ist mehr als saftig und wird vom jüngsten Tischgast spontan mit einem Daumen nach oben bedacht – ein Urteil, das selten leichtfertig vergeben wird.

Ein Affogato geht immer © KLZ / Irmgard Hrast

Für Cocktails ist es kurz nach Mittag noch etwas zu früh. Diese werden wir gerne ein anderes Mal verkosten und wenden uns daher schnurrstracks dem Dessert zu. Als süßen Abschluss wählen wir einen Affogato mit Vanille- beziehungsweise Pistazieneis. Während das Vanilleeis mit dem Espresso eine harmonische Verbindung eingeht, kann sich das Pistazienaroma gegen den kräftigen Kaffee weniger gut behaupten.