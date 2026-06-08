Letzte Woche erst war der deutsche Starkoch Tim Mälzer neben Sänger Sascha und der Handballmannschaft des THW Kiel einer der prominenten Gäste, als sich die Erlebnisregion Graz mit ihrer „Vollmund“-Reihe erstmals auf internationalem Boden präsentierte – oder besser gesagt, auf dem Wasser. Zu Gast war man nämlich in Hamburg, wo an Bord der „MS Riverstar“ Genussbotschafter Johann Lafer und Haubenkoch Christof Widakovich regionale Spezialitäten auftischten – vom gebackenen Grazer Krauthäuptel über Erdäpfel-Grammelknödel mit Sauerkraut, Ochsenwangerl mit Käferbohnen-Erdäpfelstrudel bis hin zu süßen Spagatkrapfen mit Preiselbeeren. Steirischer Wein durfte ebenso wenig fehlen wie steirischer Musikexport – das steirische Volksliedwerk war mit Michael Weißensteiner dabei, die Band Alle Achtung präsentierte die Auftakthymne „Das wird groß“. „Wir bringen kein Event, sondern ein Stück steirisches Lebensgefühl nach Hamburg“, strahlten Sylvia Loidolt und Susanne Haubenhofer (Erlebnisregion Graz) mit dem Vollmond um die Wette.

Rollin Pin Convention mit vielen Koch-Stars

Diese Woche folgt der Gegenbesuch von Mälzer: Er spricht am Dienstag auf der „Rolling Pin Convention“ in Graz zum Thema „Warum 90 Prozent der Gastro-Konzepte scheitern und was keiner anzusprechen wagt“. Die Fachveranstaltung des Gastronomie-Branchenmagazins findet heute und morgen in der Messehalle Graz statt. Außerdem dabei: die bekannten Sterne- und TV-Köche Tim Raue, Elif Oskan & Markus Stöckle (Schweiz), Agnes Karrasch & Niño Fjordside (Dänemark) und viele österreichische Top-Köche wie Richard Rauch, Heinz Reitbauer und Lukas Mraz. Auf mehr als 5.000 Quadratmetern werden auf sechs Themenbühnen aktuelle Trends, neue Konzepte, innovative Techniken und erfolgreiche Geschäftsmodelle für die Gastronomie von morgen gezeigt – das allerdings nur für Fachbesucher.

„HochGenuss“ auf den Kasematten ...

Auch sonst tut sich bei den Kulinarik-Events in Graz einiges: Auf den Kasematten steigt schon am 13. Juni die erste Ausgabe von „HochGenuss“: 100 steirische Direktvermarkterinnen und -vermarkter präsentieren ihre Spezialitäten von Käse- und Fleischspezialitäten über feine Aufstriche, Brot- und Backwaren, süße und pikante Snacks bis hin zu Säften, Most, Cider und Frizzante.

... „Taste Factory“ in der Stadthalle ...

Im Rahmen der Grazer Herbstmesse verwandelt sich die Stadthalle von 1. bis 4. Oktober in ein Genussparadies: Die „Taste Factory“ ist ähnlich wie die „Rolling Pin Convention“ angelegt, aber für Foodies, Genussfans und alle, die kulinarische Vielfalt erleben möchten, geöffnet. Auf 4.000 Quadratmetern werden zehn Genusswelten aufgebaut, Herzstück ist eine riesige Tafel im Zentrum, an der die Besucherinnen und Besucher gemeinsam Platz nehmen und ins Gespräch kommen können.

... aber kein Food Festival

Das Food Festival Graz wird dafür heuer nicht stattfinden – es soll unter dem Namen „Rolling Pin Festival“ auf neue Beine gestellt werden.