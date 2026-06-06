Wer bei Rhabarber sofort an Kuchen denkt, liegt nicht falsch. Aber eben auch nicht ganz richtig. Denn während in vielen Küchen die roten Stangen verlässlich zwischen Streuseln und Vanillepudding landen, hat Leo Suppan deutlich größere Pläne mit dem Frühlingsklassiker. Der Küchenchef im Restaurant „Auf der Leiten“ am Weingut Karnburg oberhalb von Klagenfurt sieht im Rhabarber weniger eine Nachspeise als vielmehr einen kulinarischen Problemlöser. Einen sauren Tausendsassa. Einen Frühlingsboten mit eingebautem Frische-Kick.

Video – Zu Gast auf der „Leiten“

„Es ist eines der ersten Dinge, die im Frühjahr wachsen“, sagt Suppan. Und nach Monaten voller Sellerie, Karotten und anderer Wintergemüse sei das beinahe ein kleines Wunder. Während draußen die Natur langsam wieder aufwacht, liefert der Rhabarber genau das, wonach Köche zu dieser Jahreszeit lechzen: Frische, Säure und Farbe. Viel Farbe. Denn nicht nur geschmacklich hat die Pflanze einiges zu bieten. Werden die Schalen ausgekocht, entsteht ein intensiv roter Sud, der Gerichten optisch ordentlich Beine macht. Ein natürlicher Farbtopf, der ganz ohne künstliche Unterstützung auskommt.

Vor allem aber ist da diese Säure. Präzise, frisch, belebend. Nicht so aggressiv wie Essig, nicht so dominant wie Zitrone. Genau deshalb spielt der Rhabarber bei Suppan nicht die Nebenrolle im Dessert, sondern die Hauptrolle in pikanten Gerichten. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll bei einem Frühlingsgericht, das auf den ersten Blick eher nach Peru als nach Kärnten klingt: Ceviche vom Saibling. Normalerweise wird der Fisch dabei mit Limettensaft gegart. Limetten wachsen bekanntlich eher selten zwischen Klagenfurt und dem Ulrichsberg. Also greift Suppan zu einer regionalen Alternative.

Die Fischstücke auf tiefe Teller verteilen, großzügig mit dem Rhabarbersud übergießen und etwa 10 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. © Markus Traussnig

Der Saibling wird in einem Rhabarbersud mariniert. Die Säure übernimmt dieselbe Aufgabe wie Zitrusfrüchte und verändert die Struktur des Fischs. Nach wenigen Minuten wirkt er gegart, obwohl er nie eine Pfanne gesehen hat. „Das funktioniert wunderbar“, sagt Suppan. Und tatsächlich entsteht dabei ein Gericht, das leicht, frisch und verblüffend sommerlich schmeckt. Überhaupt scheint der Rhabarber für alles zuständig zu sein, was nach warmen Tagen verlangt. Er passt zu Fisch, bringt Spannung in Salate und macht sogar bei Getränken eine gute Figur. Ein wenig Rhabarbersirup, Tonic dazu – fertig ist ein Sommerdrink, der deutlich interessanter schmeckt als vieles, was sonst in Gläsern landet.

Die marinierten Rhabarberscheiben verteilen, mit einigen Tropfen kalt gepresstem Sonnenblumenöl beträufeln und mit fein geschnittenen Radieschen sowie frischen Kräutern vollenden. © Markus Traussnig

Vielleicht liegt genau darin das Missverständnis rund um den Rhabarber. Jahrzehntelang wurde er in die Süßspeisen-Ecke verbannt. Dabei ist er dort eigentlich unterfordert. Seine Säure schreit geradezu nach herzhaften Partnern. Nach Fisch. Nach Kräutern. Nach Frühlingsgemüse. Nach allem, was nicht mit drei Löffeln Zucker beruhigt werden muss. Natürlich gibt es beim Genuss ein paar Regeln. Roh sollte man keine Unmengen davon essen, wegen der enthaltenen Oxalsäure. Aber wie so oft gilt: Die Dosis macht das Gift. Niemand verputzt täglich ein halbes Kilo Rhabarberstangen. Hoffentlich.

Der Saibling wird durch den Rhabarbersud leicht mariniert und sanft gegart. © Markus Traussnig

Auf der „Leiten“ wird jedenfalls deutlich, warum Köche jedes Frühjahr auf die ersten roten Stangen warten. Sie bringen Geschmack, Frische und eine angenehme Unberechenbarkeit auf den Teller. Und sie beweisen, dass manche Zutaten erst dann wirklich interessant werden, wenn man aufhört, sie immer gleich zu verwenden. Oder anders gesagt: Der Rhabarber hat lange genug Kuchen gespielt. Jetzt darf er endlich die Hauptrolle übernehmen.