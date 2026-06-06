Brutnachweise konzentrieren sich bislang auf Unterkärnten mit Schwerpunkt im Lavanttal. Doch Sichtungen, die derzeit bei BirdLife eingehen, zeigen, dass eine Ausbreitung des Areals in Richtung Oberkärnten zu bemerken ist. Kürzlich wurden sechs Individuen aus dem Mölltal gemeldet. Dies sei der Nahrungsverfügbarkeit sowie der Erwärmung geschuldet. „Der Bienenfresser ist zusammen mit dem Wiedehopf und der Zwergohreule ein Profiteur des wärmer werdenden Klimas“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von BirdLife Kärnten. Es sei zu erwarten, so der Experte, dass es auch in Oberkärnten künftig Brutpaare geben wird.

Farbenfrohe Erscheinung

Seit dem Jahr 2006 mit rund 15 Brutpaaren ist der Bestand des Langstreckenziehers steigend, wenngleich mit Schwankungen, wie Kleewein betont. 2020 waren es 41 Brutpaare, aktuell sind es um die 45. Der bis zu 29 Zentimeter große Vogel ist gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. Da ist einmal sein farbenfrohes, exotisch wirkendes Erscheinungsbild: das Kinn ist leuchtend gelb, Bauch- und Brustbereich türkis sowie Flügel, Scheitel-, Nacken- und Rückenpartie rostbraun gefärbt.

Seine Brutstätte legt er in Sand- und Schottergruben an und hat dabei einiges zu tun, denn: „Die Röhre ist zwischen 70 und 150 Zentimeter lang, sieben bis zwölf Kilogramm Material befördert der Vogel aus der Brutwand. Das eigentliche Nest liegt am Ende der gezimmerten Höhle. Und dann ist dann noch sein Speiseplan: echte Wespen, Hummeln und Bienen stehen darauf, aber auch Käfer, Schmetterlinge und Libellen. Und er beweist ein gutes Auge: „Aus 60 Meter Entfernung kann der Bienenfresser sein Opfer wahrnehmen“, sagt Kleewein. Müssen sich nun Imker vor dessen Ausbreitung fürchten? „Nein“, sagt der Biologe, „Die Honigbiene ist, wie aufgezählt, nur ein Teil des Beutespektrums.“

Und noch etwas ist an dieser Vogelart besonders: Keine Vogelart in Kärnten brütet so spät wie der Bienenfresser, nämlich beginnend mit Mai. Im August bricht er bereits wieder nach Afrika, in sein Überwinterungsgebiet, auf.