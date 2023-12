Nach der alten Zentrale am Dietrichsteinplatz wurde nun die Andritzer Filiale von Großbäcker Martin Auer groß umgebaut. Vier Monate nach Start der massiven Umbauarbeiten ist die Bäckerei am Andritzer Hauptplatz nun wieder offen. Schon von außen auffällig: Ein hochwertiges graues Holzportal, das an die bekannte rosarote Holzfassade am Kaiser-Joseph-Markt erinnert.

Je nach Standort und Bausubstanz versuche man immer, sich an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen und die Geschäfte individuell zu gestalten. „Wir planen und designen alle Details mit unserem eigenen Team in sorgsamer Arbeit selbst. Denn ich glaube, dass jede Filiale ohne Charme und Charakter eine Filiale zu viel wäre“, erklärt Martin Auer dazu.