Ein hoher Raum, der dünne Leuchten von der Decke baumeln lasst, dazu eine mintgrüne Holzumrahmung für die Sitzplätze: Doch nicht nur optisch ist es in der nagelneuen Filiale der Bäckerei Sorger, die soeben in der Waagner-Biro-Straße 126 (quasi gegenüber vom Restaurant Streets) eröffnet wurde, angerichtet. Das bekannte Sortiment der 1688 gegründeten Bäckerei findet sich auch hier am frischen Standort in der Smart City. Und es ist bekanntlich nicht die letzte Eröffnung, auf die Albin Sorger-Domenigg Gusto hat: "Anfang Mai übernehmen wir nun den Pavillon am Radetzkyspitz." Dieser wurde ja bis zuletzt von der Firma Teppiche Wittenhagen genutzt - nach der Übersiedelung von Wittenhagen in die Wiener Straße mietet sich nun Sorger in den Pavillon nahe der Gesundheitskasse ein und richtet ihn "voraussichtlich bis Anfang September" als neuen Standort her.