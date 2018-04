Facebook

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (beide ÖVP) brechen heute, Samstag, zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf. In Begleitung einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation (unter anderem will die OMV vor Ort investieren) will Kurz die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden - flächen- und einwohnermäßig nahezu vergleichbar großen - Ländern vertiefen.

Kurz hat dabei ein eher ungewöhnliches Gastgeschenk für den Kronprinzen der VAE im Gepäck: einen Lipizzaner aus der Spanischen Hofreitschule. Das Tier soll als Geschenk der Republik Österreich vergeben werden, die Spanische Hofreitschule erhofft sich im Gegenzug eine baldige Tournee der Pferde in den Emiraten.

Überreicht wird beim Treffen der beiden Staatsmänner am Sonntag aber erst einmal nur ein Foto. Das Tier wird zu einem späteren Zeitpunkt in die Emirate gebracht.