'Ich war noch niemals in New York'Heute ist Drehstart für das Udo-Jürgens-Musical

Eine bunte Besatzung: Heute fällt in Köln die erste Klappe für die Verfilmung des Udo-Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“. Es singen und spielen auf dem Schiff u. a. Heike Makatsch und Michael Ostrowski.

Udo Jürgens bei einer der Musical-Premieren (auf Hamburg folgte Wien, dann Stuttgart etc.) © EPA

Als 2007 in Hamburg „Ich war noch niemals in New York“ mit zwei Dutzend Ohrwürmern von Udo Jürgens wie "Mit 66 Jahren", "Ein ehrenwertes Haus" und "Griechischer Wein" uraufgeführt wurde, war die Künstlerlegende zu Tränen geführt. Noch zu seinen Lebzeiten wurde an einer Kino-Adaption getüftelt, heute ist nun Drehstart in einem Kölner Studio, wo das Kreuzfahrtschiff nachgebaut wurde.

Der Kärntner Filmguru Klaus Graf, der als Koproduzent mit an Bord ist und mit Udo seit „Der Mann mit dem Fagott“ befreundet war, konnte einen bunten österreichischen Anteil im Ensemble startklar machen: So verkörpert Michael Ostrowski (45) den schwulen Fred, Vertrauter der weiblichen Hauptfigur Lisa, die auf der Leinwand von Heike Makatsch (46) dargestellt wird. Cornelius Obonya ist als deren Chef im Einsatz, den Schiffsarzt spielt Philipp Hochmair (44). Und Franziska Weisz (37) sticht als Empfangsdame des Luxusdampfers auf See.

Ostrowski Partner ist TV-Ermittler Pasquale Aleardi (46, „Kommissar Dupin“), für weitere Rollen wurden Katharina Thalbach (64) und Uwe Ochsenknecht (62) verpflichtet.

Gedreht wird bis Juli (auch in München und Rumänien), Außenaufnahmen werden in New York stattfinden. Zu sehen gibt es den Musikfilm, den Opern-Starregisseur Philipp Stölzl (51) inszeniert, im Frühherbst 2019. Er erklärt: „Ich habe als ganz junger Mensch beim Theater begonnen, bin dann als Musikvideoregisseur um die Welt gereist und schließlich beim Kinofilm und der Oper gelandet. Die Verfilmung von ‚Ich war noch niemals in New York‘ ist für mich jetzt die Chance, alles, was ich gelernt habe, und alles, was mich als Künstler begeistert, in einem einzigen Projekt zu verschmelzen. Once in a lifetime! Ein in Deutschland total vergessenes Genre wie den Musikfilm wieder aufleben zu lassen, empfinde ich zudem als wunderbares Wagnis und tolle Herausforderung. Ich freu mich drauf!“

Michael Ostrowski wurde für die Rolle des Fred besetzt Foto © Juergen Fuchs

