Filmpräsentationen über Sport und die aktuelle Landwirtschaft sowie ein modernes klassisches Konzert und eine Einladung zum Skitourenlauf in Dellach im Gailtal sind Tipps für das kommende Wochenende.

Angelobung in Greifenburg im Jahre 1981 © KK/ARCHIV BUNDESHEER

Angelobung

Auf dem Sportplatz der Neuen Mittelschule in Greifenburg werden 400 Rekruten heute Freitag, um 15 Uhr ihr Treuegelöbnis ablegen.

Die Jungsoldaten kommen aus der Rohr- und Henselkaserne von Villach, Windisch und Khevenhüller Kaserne, sowie die Sanitätskompanie aus der Laudon-Kaserne von Klagenfurt und Soldaten vom Jägerbataillon Spittal. Der Festakt wird von der Militärmusik Kärnten feierlich mitgestaltet.

Filmpremiere

Die Paraolympioniken Wolfgang Dabernig und Michael Kurz präsentieren heute Freitag, um 19 Uhr den Film "Stoneman-Road in Gold - über sieben Pässe in 24 Stunden" im Gailtalerhof in Kötschach.

Der Erlös der freiwilligen Spenden geht an die integrativ geführte Gruppe des Kindergarten Gundersheim.

Limitless

Unter dem Motto "Klassische Musik neu interpretiert" stellt sich das junge Ensemble "Lyeson" unter der Leitung von Matej Dzido am Samstag, den 24. Februar, um 20 Uhr im Spittl in Spittal vor.

Modern interpretierte klassische Musik, neue Instrumententechnologie sowie besondere Lichtkulisse und Sound versprechen einen interessanten Abend.

Bauer unser

Filmvorführung und Diskussion mit Christian Salmhofer (Klimabündnis), Hans Kreschischnig (BIO AUSTRIA)sowie Bio-Kostproben von Georg Weiss (Biobauer) stehen am Samstag, den 24. Februar, um 19.30 Uhr beim Gasthof Dorfwirt im Bärenwappensaal auf dem Programm.

Der Film macht Lust, wieder beim Bauern ums Eck vorbeizuschauen und regional einzukaufen.

Skitourenlauf

Über 600 Höhenmeter geht der Aufstieg über Büchel und die Forststraße ins Alpl. Gruppen und Paare können sich für den Skitourenlauf des Dellacher Sportvereines am Samstag, den 24. Februar, ab 10 Uhr anmelden. Start und Ziel ist beim Dorfgemeinschaftshaus Nölbling. Die Abfahrt erfolgt über die präparierte Forststraße.

Informationen bei der Gemeinde Dellach im Gailtal (04718) 301-11 oder bei Christof Themeßl 0664-537 70 70.

