Geld aus Steueroase 93-Jährige vererbt Tierschutzverein 4,9 Millionen Euro

Kärntner Landestierschutzverein erbte Trusts auf der Isle of Man, Portfolio-Wert laut „Paradise Papers“ mehr als viereinhalb Millionen Euro. Verein will das Geld anlegen.

Das Tierheim in Klagenfurt wurde in einem Testament bedacht © FPK

Der Kärntner Landestierschutzverein, das Tierschutzkompetenzzentrum (Tiko), kann sich über eine finanzielle Zuwendung in Millionenhöhe freuen. Ende 2017 wurde bekannt, dass der Verein nach dem Tod einer 93-jährigen Kärntnerin Letztbegünstigter zweier Trusts auf der Isle of Man war. Nun zeigen Recherchen des Nachrichtenmagazins "Profil" in den „Paradise Papers“, wie viel Geld dort veranlagt war: Laut internen Investment-Berichten von März 2016 lag der Portfoliowert der beiden Trusts bei insgesamt 4.327.258 britischen Pfund. "Sofern sich bis zum Tod der Kärntnerin Anfang Oktober 2016 nichts Gravierendes verändert hat, fielen dem Tierschutzverein somit umgerechnet mehr als viereinhalb Millionen Euro zu", heißt es im Profil-Bericht.