Haft verlängert Anklage gegen Ex-Nissan Chef Ghosn und Nissan

Die Staatsanwaltschaft in Japan hat Ex-Nissan-Chef Carlos Ghosn angeklagt. Der Automanager habe jahrelang im Geschäftsbericht sein Einkommen nicht vollständig angegeben, erklärten die Strafverfolger in Tokio am Montag.