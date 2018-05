Facebook

Wolfgang Vlasaty © (c) Jürgen Fuchs (FUCHS Juergen)

Beim ACstyria kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Wolfgang Vlasaty tritt Ende des Jahres "einen hochrangigen Job in der Automobilzulieferindustrie an und geht nach Nordamerika", teilt der Automobil- und Mobilitätscluster mit. Vlasaty übernahm die Geschäftsführung des steirischen "Parade-Clusters" mit 1. Juli 2016 und löste damals Franz Lückler ab.

Vlasaty war von 2004 bis 2008 bei der Zizala Lichtsysteme GmbH in Wieselburg tätig, die Lichtsysteme für Pkw, Lkw und Motorräder produziert. Seit Jänner 2009 war er Chief Operations Officer (COO) des Mutterkonzerns ZKW Group. Davor war er zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei Magna Steyr.

Zahl der Partnerunternehmen stieg auf 290

In seine "Amtszeit" beim ACstyria fallen u. a. die Neugestaltung des Außenauftritts des ACstyria sowie die Umbenennung von ACstyria Autocluster in ACstyria Mobilitätscluster, um die Integration der Kompetenzfelder Rail Systems und Aerospace abzubilden. Die Contact3-Serie des ACstyria (Autocontact, Railcontact, Aircontact) mit internationalen Referenten und Experten etablierte sich nicht zuletzt aufgrund der geschickten Themenwahl als der Treffpunkt der gesamten Mobilitätsindustrie. Auch wichtige Initiativen in den Bereichen Digitalisierung, Autonome Systeme und Eco Friendly Technologies wurden gesetzt. Der ACstyria konnte in dieser Zeit die Mitgliederzahl um ca. 15 Prozent von 250 auf rund 290 Partnerunternehmen steigern.

Abschied "schweren Herzens"

„Ich verlasse den ACstyria schweren Herzens, da ich ein tolles Team und viel Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Dennoch kann ich die mir jetzt angebotene Chance nicht ziehen lassen. Der steirischen Mobilitätsindustrie werde ich weiterhin eng verbunden bleiben: Das Wissen über die Kompetenzen steirischer Unternehmen und Forschungseinrichtungen wird mir auch in Zukunft sehr viel nützen", betont Vlasaty.

Gesellschaftervertreter Josef Affenzeller von AVL List betont: „Aufgrund seiner großen Erfahrung in der Automobilindustrie hat Wolfgang Vlasaty viel Gespür für die richtigen Themen bewiesen und konnte wesentliche inhaltliche Impulse setzen. Der Wandel vom Autocluster zum Mobilitätscluster wurde endgültig vollzogen – neben dem Kompetenzfeld Automotive haben auch die Bereiche Aerospace und Rail Systems ihren festen Platz in der steirischen Mobilitätsindustrie. Wolfgang Vlasaty hat der seit 1995 bestehenden Erfolgsgeschichte des ACstyria damit ein weiteres Kapitel hinzugefügt.“