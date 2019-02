Facebook

© Weichselbraun/KLZ

In 22 ausgewählten Billa-Filialen in ganz Österreich wird den Einsatz von mitgebrachten Mehrwegboxen getestet. Dort kann man Käse und Wurst ab sofort auch unverpackt kaufen.

In Graz sind die Filialen Alte Poststraße, Andritzer Reichstraße und Grazerstraße dabei. Auch die Filiale in der Peggauer Grazer Straße macht mit. In Kärnten ist keine Filialen darunter.

