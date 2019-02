Mit Anton Paar GmbH, Knapp AG und AVL List GmbH sind gleich drei steirische Unternehmen unter den sechs Gewinnern des WirtschaftsOscar für Erfolge in den USA.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Anton Paar GmbH

Der USA-Biz Award, der so genannte WirtschaftsOskar des AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der Außenwirtschaft Austria, wurde am Freitag an sechs österreichische Unternehmen vergeben. Die Gewinner sind die drei steirischen Unternehmen Anton Paar GmbH, Knapp AG und AVL List GmbH, sowie KTM aus Oberösterreich, Streamunlimited aus Wien und das Startup Wewalka aus Wien.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.